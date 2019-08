BLAGOJU ŽENA PREMINULA PRE 9 MESECI, A SADA SE POVAMPIRILA: Sveti mi se! Baca kamenje na kuću, zabija noževe po zidovima, celo selo PRESTRAVLJENO!

Moja pokojna žena Milunija se povampirila! Već nedeljama njen duh baca kamenje na kuću, zabija noževe po zidovima, odvezuje stoku, razmešta krevete, ostavlja mi poruke ispisane na brašnu u šupi, a i zove me telefonom.

Ovako ispovest počinje Blagoje Pešić (66) iz Crnoklišta, sela kod Pirota, koji se već mesec dana bori sa čudnim pojavama za koje krivi pokojnu ženu Miluniju Pešić (78), koja je umrla prošlog novembra.

Kako priča Blagoje, u selu se od pre Petrovdana događaju paranormalne pojave kao u horor filmovima! On tvrdi da mu se to sveti žena, koja ga čak zove telefonom i na brašnu u ostavi mu ispisuje poruke.

- Moja Milunija, s kojom sam bio u braku 40 godina, umrla je od raka u novembru, sahranio sam je kako dolikuje i zaklao jagnje za 40 dana. Sve je bilo u najboljem redu do početka jula, pred Petrovdan. Tada su počele da se dešavaju strašne stvari, iza kojih sam ubeđen da ona stoji. Prvo su se ovce same odvezivale, pa mi je deo stoke nestao, a potom je nastao pravi haos. Sedam dana zaredom kamenje od po dva kila se iz čista mira podizalo sa zemlje na visinu od pet metara i svom silinom udaralo i razbijalo crepove na kući i štali. Prvo mi niko nije verovao, a onda su došle komšije i same se uverile da nigde nema nikoga, nebo vedro i ni daška vetra, a kamenje se samo od sebe diže i udara u kuću. Komšije su se udružile da mi čuvaju kuću, ali protiv te sile se ništa nije moglo. Dolazila je i policija, ali i oni su se prestravili kada su videli da kamenje leti samo od sebe - rekao je očajni Blagoje i napomenuo da je do sada zamenio čak pedeset uništenih crepova.

Na pitanje kako zna da sve to čini njegova pokojna supruga, Blagoje je odgovorio:

- Zato što se događaju stvari za koje samo ona zna. Na primer, namestim krevet i samo na trenutak izađem iz sobe, do unuka, kad se vratim, ležaj zategnut totalno drugačije, baš onako kako je ona to uvek radila! Uz to, u kući se iz čista mira upali sveća, što je u kući samo ona radila. Na sve to jedan dan su po kuhinji leteli rasečeni krastavci i paprike, a to je salata koju mi je tražila da joj nosim na grob kada umre. Ostavljala mi je i poruke ispisane brašnu u šupi "ne nerviraj se" i zvala me telefonom i nešto šaputala, tako da nemam sumnje da je to Milunijin duh, ali ne vidim razlog zašto me muči.

Blagoje kaže da svaki dan ide na grob pokojne supruge.

- Samo jedno je molim: da prestane sa ovim, da nas više ne muči. Ne sećam se kad sam poslednji put oka sklopio, ni sinu nije prijatno, a unuk od 11 godina je preplašen nedeljama. Milunija, stani više, ženo božja, i oprostiću ti sve što si do sada radila- zapomaže Blagoje.

Sve bi ovo zvučalo kao neki fiIm ili mašta kojom neko želi da privuče pažnju. Međutim, Blagojevu priču potvrdile su i komšije, makar one koje su smele da izađu iz kuće i pričaju o ovom fenomenu koji se, navodno, dešava u njihovom selu. One tvrde da su se organizovale po smenama da Blagoju čuvaju kuću, ali bezuspešno. Milunija sada, sa onog sveta, iskaljuje bes na muža, pričaju meštani, jer ju je on godinama maltretirao i iskorišćavao.

- Da mi je on to pričao, mislio bih da laže. Ali sam bio svaki dan kod njega i to što se događalo se ne može opisati. Iz čista na vedrom danu, sa zemlje se nekom nevidljivom silom podiže desetine kamenja i udara svom na snagom o krov kuće. Dolazili smo, čuvali stražu, zagledali svuda, ali nigde nije bilo nikoga. To i sve ostale stvari je radio Milunijin duh i jasno je da Blagoju nije bila čista savest. Ona je bila mirna, dobra i jako vredna žena, a on baš i nije bio muž za primer. Ponašao se jako ružno, tukao ju je i zato mu sada nakon smrti ovako vraća- ispričao je komšija Saša Ilić.

Tražio je pomoć i od sveštenika i vračara Zbog velike nedaće koja ih je zadesila Pešići su pozvali i sveštenika iz Pirota, koji je okadio celu kuću. Uz to su išli nekoliko puta i kod lokalne vračare da im skida crnu magiju. Kako kažu, ovo je barem privremeno urodilo plodom i Milunijin duh se poslednjih dana malo primirio, ali strah kod njih i ostalih meštana ne jenjava jer smatraju da će se pokojnica opet povampiriti i nastaviti da im uništava život.



Sin i unuk van sebe Osim Blagoja, od straha su premrli i njegov sin Bojan i jedanaestogodišnji unuk Željko. Oni tvrde da ovakve paranormalne pojave nisu čuli i videli ni u najstrašnijim pričama i filmovima. - Tresao sam se od straha dok je kamenje letelo i lomilo nam kuću i štalu. Sve što se dešava je strašno, svojim očima sam video kako se sveća sama pali, kako povrće leti u kući i kako krevet za minut bude drugačije namešten. Ne mogu da jedem, ni da se igram, ni da spavam. Ne znam zbog čega nam baka ovo radi, ali molim je da prestane - rekao je vidno prestrašeni mali Željko.

