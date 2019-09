SLAVOLJUB JE IZUMEO MINI SMEDEREVAC: Greje bez greške, a zamišljen je kao ukras (FOTO)

Da je važna ideja i da ona lako može da se pretvori u dobar posao dokazao je i Slavoljub Ranđelović koji je izumeo mini smederevca, šporet na drva koji može višestruko da se iskoristi.

Ideja je bila da napravi ukras, ali se sve pretvorilo u ozbiljan posao, jer se ovaj mini šporetić odlično snalazi u svakom domaćinstvu. Lak je, brzo se zagreje i ne troši puno. Zato ga sve više ljudi kupuje za manje prostorije.

- Kako sma limarski zanat nasledio od oca, počeo sam da ih pravim kao ukrase. Kupuju ih najčešće gastarbajteri. Onda sam probao da ga upalim i tako je sve krenulo. Treba mi više dana da izradim jedan ovakav mini smederevac, dosta je što bi se reklo "pipkav“ posao, ali mi to čini zadovoljstvo, jer pokažem sve svoje zanatsko umeće, kaže Slavoljub i dodaje da najviše posla ima oko plotne i ukrajanja.

Jednim potezom on podiže plotnu i pokazuje identičnu minijaturu smederevca i iznutra.

- Jeste ukras ali može da se koristi, začas zagreje prostoriju od petnaestak kvadrata, a sa četiri trupčića skuva se na njemu pasulj, sa ponosom ističe naturalizovani limar Slavoljub koji je po struc diplomirani ekonomista, i koji je ostao bez posla u Beogradu i silom prilika vratio se u rodno Prokuplje.

On kaže da je od oca kazandžije nasledio radnju i da se sve vreme od raspada zajedničke države Srbije i Crne Gore kada je ostao bez posla, jer je radio u crnogorskoj firmi, a i danas sa 58 godina snalazi da zaradi.

Slavoljub je došao do informacije da je za ovakvim šporetićima izuzetna potražnja u vlaškom kraju i da za cenu od 50 do 60 evra mogu lako da se prodaju. Zato on kao ekonomista traži načina da dopre do ovog tržišta i rado se slikao sa svojim proizvodima, jer je kao diplomirani ekonomista odmah prepoznao moć medija u marketingu.

Mini smederevci čekaju na gotovs, a kako im je cena daleko niža od običnih šporeta, a ide zima, eto prilike da se iskoriste za grejanje!

