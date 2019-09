PRVI POGON ZA OTKUP MEDA U SRBIJI BIĆE U RAČI: Zgrada već završena, zvanično otvaranje je u februaru

LOZNICA – Pogon za otkup i plasman meda sa teritorije Srbije, koji se nalazi u Rači, je građevinski završen, a u februaru je planirano zvanično otvaranje, rekao je Rodoljub Živadinović, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS).

foto: Kurir/T.Ilić

On je bio gost 7. Regionalnog sajma meda, dvodnevne manifestacije koja se danas (28.9) završava u Loznici gde je održao tribinu i upoznao ovdašnje pčelare sa aktuelnim dešavanjima u pčelarstvu. Kako je rekao, ovo je prvi put u istoriji da se jedna grana poljoprivrede na nacionalnom nivou složila da napravi jedan takav objekat koji će biti najbolji primer svim poljoprivrednicima u Srbiji da je to moguće uraditi.

- Prednost ovog pogona je što će svi njegovi dokumenti i rad biti javni. Ugrađeno je više od 40 kamera u pogon i svaka će imati neprekidnu dostupnost na internetu tako da će svako ko želi, domaći potrošač, naš pčelar, ili kupac iz inostranstva, u svako doba dana moći da vidi šta tamo radimo, da li kao neki sipamo džakove šećera u kazan pa mešamo, ili zaista to radimo sa pravim medom naših pčelara. To je bio glavni cilj, da razdvojimo žito od kukolja i da potrošač u Srbiji i inostranstvu može apsolutno biti siguran da je kupio pravi med. Želimo da sve bude javno, da pravi pčelari dođu do izražaja, a oni koji se bave falsifikovanjem meda vremenom nestanu. Sve će biti javno i računamo da ćemo samim tim razviti poverenje, ne samo sa domaćim kupcima nego pre svega sa onima iz inostranstva. Kad imate tržište, dobar i siguran plasman, nema boljeg podsticaja za razvoj pčelarstva, a ono je danas jedina grana srpske poljoprivrede koja može da upošljava nove ljude. Ono je izvrstan način za samozapošljavanje, to je država prepoznala i zato nam je mnogo i pomogla – kaže Živadinović.

foto: Kurir/T.Ilić

Pogon je, prema njegovim rečima, urađen na vrhunskom nivou, a posle zvaničnog otvaranja u februaru početak rada zavisi od brzine dobijanja neophodnih sertifikata i saglasnosti, ali on ne očekuje u tome neke poteškoće. Živadinović kaže da je nešto od opreme već nabavljeno i da će pogoni imati skladište koje će omogućiti takvo skladištenje buradi meda da se u svakom trenutku, bilo kojem kupcu može omogućiti kontinuitet isporuke kroz duži vremenski period i med istog kvaliteta.

- SPOS je u pogon do sada uložio skoro 650.000 evra, iz kredita i sopstvenih sredstava, dok nam je država pomogla preko Opštine Rača sa 50 miliona dinara, sama opština sa 30 miliona keša kao i 15 miliona za komunalne priključke, lokaciju. Ovih dana nastavićemo kompletiranje opreme. Nedostaje

nam nekih 450.000 evra da bismo obezbedili sve što nam je potrebno i da bismo pakovali med u tegle.

Med iz Srbije ozbiljnije se izvozi od 2009. Godine, a dotle su te količine bile simbolične. Godišnji prosek je od 2.000 do 3.300 tona što je pristojna količina dok vrednost izvoza zavisi od sezone i cene meda na svetskom tržištu pa iznosi od osam do 15 miliona dolara. Računamo da može i mora da se poveća količina kako bi Srbija postala ozbiljniji igrač na svetskom tržištu meda. Mnogo smo radili da se govori o srpskom medu, da se za njega čuje i prepozna kao nešto što je kvalitetno.To je najvažnije što nam treba za budući rad novog pogona i razvoj pčelarstva u Srbiji – rekao je Živadinović u Loznici.

foto: Kurir/T.Ilić



Prema njegovim rečima, od godine do godine, SPOS ima od 8.500 do 9.500 pčelara u savezu, a još toliko otprilike je ozbiljnih pčelara van njega. Njihov ukupan broj je i mnogo veći jer ima onih koji imaju tri do pet košnica i ne bave se ozbiljnijom proizvodnjom.

(Kurir.rs/T.Ilić)

