GORAN ŽELEO DA POKLONI AUTOMOBIL SIROMAŠNOJ PORODICI, ALI USLEDIO JE HLADAN TUŠ: Oglasio se na Fejsbuku i evo šta je poručio (FOTO)

Goran Ćorović iz Bačke Palanke, koji je želeo da pokloni svoj automobil porodici s dvoje ili troje dece, odustao je od ove namere.

Naime, on je na društvenoj mreži Fejsbuk obavestio svoje prijatelje da odustaje od namere, ali nije precizirao razloge.

- Odustao sam od poklona onog auta. Suviše komplikovano za objašnjavanje - napisao je Goran.

Podsetimo, Goran je želeo učini dobro delo i svoj automobil marke „golf“ pokloni višečlanoj porodici.

Iako je i sam nezaposlen i zarađuje za život od pravljenja bicikala, želeo je da pomogne roditeljima sa dvoje ili troje dece.

Kako kaže, taj automobil je veoma star, planirao je da ga proda za delove , a ispostavilo se bi popravka koštala bar 400 do 500 evra.

- Ja bih ga dao, ali nije to tako jednostavno kao što izgleda. Danas me svi zovu, šalju poruke... Na kraju sam objavio da ga ipak ne poklanjam. Kad bi se našao neki fond da to osposobi, ja bih dao, ne treba tu puno raditi - rekao je Goran.

On je rekao da je automehaničar, ali da je glavna poteškoća da se pronađu delovi za auto.

- To je automobil godišta '87. Ja bih ga poklonio, ali ne može to na drum tek tako. A nema delova, nema dizni, zato sam i napisao, komplikovano je - priča Goran.

Kako su preneli mediji, njemu se javila jedna porodica iz Tovariševa, ali oni su, po svemu sudeći, odustali.

