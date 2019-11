MEŠTANIN BAČKE PALANKE ODUŠEVIO SRBIJU! POKLONIO AUTO PORODICI S TROJE DECE: Nije bajan, ali je funkcionalan

Goran Ćorović iz Bačke Palanke rešio je da učini dobro delo i svoj automobil marke „golf“ pokloni višečlanoj porodici. Iako je i sam nezaposlen i zarađuje za život od pravljenja bicikala, ovog čoveka to nije sprečilo da učini dobro delo i roditeljima sa dvoje ili troje dece pomogne i vrati osmeh na lice!

Ćorović je pre nekoliko dana na svom Fejsbuk profilu objavio slike automobila i napisao da ga poklanja.

Pohvale sugrađana

- Poklanjam porodici sa dvoje-troje dece. Pomoći ću vam da ga registrujete. Nije bajan, ali je jako funkcionalan. Da zimi decu ne vozite na biciklu ili peške, kao što su mene vozili. Poklon od srca - napisao je ovaj humani čovek.

Neki korisnici ove društvene mreže nisu u prvi mah poverovali, te je pojedinima ovaj gest delovao nestvarno, ali velika većina ljudi je post šerovala i pohvalila.

Meštani Bačke Palanke su ovu objavu masovno delili, a bilo je i brojnih pohvalnih komentara: „Čuda se ipak dešavaju u ovoj Srbiji“, „Ovo je znak da još ima dobrih ljudi“, „Svaka čast“, „Bog vam dao sreću, mnogi bi trebalo da se ugledaju na vas“...

foto: Facebook

Goran Ćorović za Kurir kaže da je automobil stajao u dvorištu kao rezervni, kao i da je bio višak, te se nakon premišljanja ipak odlučio na ovaj humani korak.

- Njegov „blizanac“ je prodat, digao sam ruke od ovog drugog i rešio da ga poklonim. Otišao je porodici sa troje dece iz Tovariševa, ali oni još uvek nisu došli da preuzmu automobil - priča nam Goran.

On dodaje da veruje da će to učiniti tokom naredne nedelje jer se još uvek premišljaju.

- Inače ne poznajem tu porodicu, ali ja se za te pare od prodaje ne bih obogatio, ali nekome će ovako pomoći. Treba limarija da se radi, moraće da se uloži bar 200 evra, ali neće imati mogućnost da prodaju vozilo jer se vodi na mene. Verujte da ne znam kako su ljudi reagovali na moju objavu s obzirom na to da sam tih dana bio u jako velikoj gužvi - naveo je sagovornik Kurira.

Pomoći će oko popravke

On dodaje da su potrebne neke popravke na automobilu, kao i da on ipak neće imati mogućnost da novčano pomogne registraciju, ali popravku kočnica je voljan da pomogne.

- Dobio sam dosta poruka, oko 99, povodom ove objave i samo sam prelomio da poklonim, dosta ljudi je zvalo i mog sina, i njemu su čak slali poruke - kaže Ćorović.

Pravi bicikle

POKLANJAM KAD MOGU foto: Facebook Ovaj humani meštanin Bačke Palanke inače pravi bicikle na ručni pogon, bicikle za decu sa posebnim potrebama, ali i zdravu decu.

- Inače sam nezaposlen i pravim te bicikle. Poklanjao sam i njih po Palanci. Kada god mi se ukaže prilika i mogućnost poklonim bicikl nekome kome je to neophodno i potrebno - kaže nam Goran.

