GAZDA SLOBODAN IZ TRSTENIKA ZABRANIO RAD NEDELJOM SVOJIM RADNICIMA: Gubim 2 miliona ali dolaziće mi vedri i odmorni!

BEOGRAD/TRSTENIK - Izgleda da je "virus" zabrane rada nedeljom počeo da se širi regionom i to velikom brzinom, tako da je nakon Crne Gore i Hrvatske sledeće žarište - Srbija. I to Trstenik.

Posle nekoliko preduzetnika u regionu, koji su se odlučili da stave katanac na svoje radnje sedmog dana u nedelji, i u Srbiji se polako realizuju te inicijative.

Poslednji su reagovali i sindikati koju su postavili pitanje da li je konačno došlo vreme da se u Srbiji zabrani rad nedeljom, kao i kako treba da se plati, a mi smo razgovarali sa jednim malim preduzetnikom koji je upravo odlučio da neće raditi nedeljom.

- U znak poštovanja prema svojim zaposlenim radnicima knjižar od 1. 1. 2020. neće raditi nedeljom. Hvala na razumevanju cenjeni kupci. Pozivam i ostale preduzetnike da ukinu rad nedeljom i da svojim zaposlenima omoguće da vikend provedu sa svojim porodicama - bila je poruka Slobodana Matickog koja je oduševila sve u Trsteniku.

Prve reakcije su, otkriva, "fenomenalne".

- Radnja nam postoji više od sedam godina, knjižara je, ali prodajemo i mešovitu robu i mahom imamo radnike koji su zaposleni na neodređeno. Nedelja nam je do sada uvek bila radni dan. Radnici odovaraju uvek na zadatke i poštuju mene kao poslodavca, pa sam rešio da im vratim na ovaj način, da im omogućim slobodnu nedelju - objašnjava on.

Na pitanje kakava mu je bila računica i da li je svestan potencijalnog minusa kaže:

- To je 52 dana, nije to malo novca. Ali sam razmišljao o tome da će ova praksa podići produktivnost time što će radnici biti zadovoljniji, imaće motiv da se trude više u toku nedelje. Gubim trenutno, i verujem kratkoročno. Ako računamo da je u 52 dana promet oko 20.000 dnevno, to je milion dinara gubitka godišnje. A kako imam dve radnje, dakle, dva miliona dinara manje. Ozbiljna cifra. Svejedno, mislim da ću da je kompenzujem jer će radnici dolaziti vedri, nasmejani, odmorni, zainteresovaniji da naprave rezultat i da se potrude oko svakog kupca.

Dodaje nam da su radnici, kada im je saopštio odluku, bili oduševljeni, a lično se nada da će inicijativa pokrenuti i druge privrednike da krenu njegovim primerom.

- Svedoci smo trulog kapitalizma, ja sam protiv toga. Imam troje dece, čekam četvrto i ne znam da li ću za nekoliko godina i dalje biti preduzetnik ili ću kod nekoga da budem radnik. Voleo bih da olakšam budućim generacijama, a vodio sam se ličnim primerom - ako bih želeo da moja deca budu sa nama više, tako je i kod drugih porodica - rekao nam je Slobodan.

