PALMA NAPRAVIO HAOS U CENTRU JAGODINE: Davao 3.000 po detetu! Otegao se kilometarski red, ali ni to nije sve! (FOTO)

JAGODINA - Rekordnih 3.500 građana sa teritorije grada Jagodine slilo se na redovan prijem građana uoči novogodišnjih i božićnih praznika kod predsednika Skupštine grada Jagodine Dragana Markovića Palme!

Palma: Imam dve radosne vesti! Zaposlićemo 400 mladih od 1. februara

„Imam dve radosne vesti za sve one nezaposlene sa teritorije grada Jagodine. Od 1. februara u Jagodini će bit postavljena dva kamena temeljca za dve nove fabrike, a pored toga poznati italijanski proizvođač kuhinja „Mobilturi“, koji već ima fabriku u Jagodini, napraviće još jednu prozvodnu halu od 4000 kvadrata, gde će zaposliti još 50 ljudi. Pored toga, mi smo kao lokalna samouprava obavestili sve vlasnike preduzeća u Jagodini, zamolili ih da prime određen broj radnika i dogovorili smo da ukupno 400 mladih ljudi iz Jagodine zaposle privatne kompanije u Jagodini, a 50 posto plate će davati Grad Jagodina, a 50 posto poslodavac. Tih 400 mladih ljudi biće primljeno na šestomesečnu obuku, a nakon šest meseci poslodavac će reći ko je zadovoljio potrebe tog preduzeća i ostati da radi. Dva razloga će imati mladi ljudi da se bore za to radno mesto, a to su dobra plata i sguran posao.

- Tako da mislim da od 1. februara u Jagodini će biti nezaposlen samo onaj ko ne želi da radi“, izjavio je danas predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma na redovnom prijemu građana u Skupštini grada Jagodine.

„Svake godine Skupština grada Jagodine organizuje prijem građana više puta godišnje. Nisu to građani koji traže da se reši neki infrastrukturni problem, jer smo te probleme rešili. Grad Jagodina je poznat po tome da se bori protiv bele kuge, ali moram reći da sam iznenađen velikim brojem porodica koji imaju troje, četvero i petoro dece.

- Mi smo danas davali 3.000 dinara po detetu, a kada su u pitanju stariji i bolesni ljudi, ako je jedan od bračnih drugova bolestan davali smo 2 ili 3 hiljade dinara, a ako su oboje bolesni onda 4 ili 6 hiljada dinara i postoji stručna služba koja to određuje. Ono što jeste problem je povećanje broja obolelih od teških bolesti. Pre 8, 9 ili 10 godina nije bilo obolelih od teških bolesti u ovolikom broju. Kada su pitanju bolesni, grad Jagodina ne samo da daje novac za lekove, već i besplatno vozi opštinskim automobilima i autobusom pacijente u Kliničke centre u Beograd, Niš i Kragujevac. Broj građana koji je danas bio na prijemu je rekordnih 3.500“, izjavio je Marković.

