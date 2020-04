OPREMANJE IMPROVIZOVANIH BOLNICA U ČAČKU: U narednom periodu oko 1.000 ležajeva za lakše pacijente

U narednom periodu u Čačku, na četiri lokacije, biće spremno van bolničkog kapaciteta još 1.000 ležajeva za prihvat lakših pacijenata zaraženih virusom korona, izjavio je danas gradonačelnik Čačka Milun Todorović.

Kako je Todorović rekao, pre dve nedelje krenulo se sa opremom alternativnih zdravstvenih centara, a prvi koji se nalazi u Studentskom centru u Čačku i koji je kapaciteta 330 ležajeva, od kojih je 200 za muškarce i 130 za žene, već je u potpunosti spreman za prihvat lakše obolelih od virusa korona.

foto: RINA

Druga lokacija je "Plava hala" u Atenici sa oko 200 slobodnih ležajeva i očekuje se da u naredna dva, tri dana bude u potpunosti u funkciji.

Todorović kaže da spremaju još dve lokacije - Dom učenika srednjih škola sa 145 ležajeva i još jednu sportsku dvoranu, takođe u Čačku, sa negde oko 180 ležajeva.

"Vanbolničkih kapaciteta naše bolnice u Čačku imaćemo oko 1.000 slobodnih ležajeva na četiri lokacije, u potpunosti opremljene, sa logistikom i zdravstvenim osobljem", naveo je Todorović.

Prema njegovim rečima, Opšta bolnica u Čačku ima kapaciteta još oko 100 ležajeva, ali su se spremili za najgori scenario kako bi imali mogućnost prihvata svih pacijenata. Ozbiljniji pacijenti će svakako ostati u bolnici, napominje Todorović dodajući da nemaju nijednog pacijenta na respiratoru.

Od sada će se testiranje uzoraka iz Čačka vršiti u Veterinarskom institutu u Kraljevu, a Todorović kaže da to puno znači, jer su do sada čekali rezultate iz Torlaka u Beogradu, pa će blizina učiniti da se proces ubrza. Kako je naveo, za početak će se dnevno testirati 20 uzoraka, ali vrlo brzo i 40.

foto: RINA

Kada je u pitanju svest građana i njihovo ponašanje i poštovanje propisanih mera i preporuka, Todorović kaže da su građani sve organizovaniji i disciplinovaniji, sve više svesni veoma teške situacije.

"U toku jučerašnjeg dana imali smo samo jedno lice koje je kršilo rešenje o samoizolaciji i jedno lice koje je kršilo zabranu kretanja posle 17 časova, što ukazuje na to da su građani sve više svesni veoma teške situacije", kaže gradonačelnik Čačka.

Volonterski centar na 11 lokacija dnevno primi oko 200 poziva i izvrši između 80 i 100 isporuka starijima od 65 godina na teritoriji celog grada.

Takođe, Štab za vanredne situacije sa Crvenim krstom pokriva sve one koji su socijalno ugroženi i u tom smislu dnevno se spremi 649 obroka u narodnim kuhinjama.

Od vikenda, kako je najavio Todorović, počeće se sa isporukama 1.500 paketa za socijalno najugroženije, a zatim i oko 7.000 paketa za penzionere sa primanjima do 15.000 dinara, dok će kasnije biti prošireno i na penzionere sa penzijama do 20.000 i na kraju za one koji primaju penzije do 30.000 dinara.

"Prvo se bavimo najugroženijim socijalnim kategorijama, a onda idemo po visini primanja i ka ostalim penzionerima i našim sugrađanima", kazao je Todorović.

Do sada je od uvođenja vanrednog stanja obavljeno tri kruga dezinfekcije Opšte bolnice, domova zdravlja, Policijske uprave, Zavoda za javno zdravlje, svih onih ustanova koji su od najvažnijeg prioriteta, ali i javnih površina.

Na deset lokacija u gradu Čačku isporučuje se natrijum-hipohlorit građanima za dezinfekciju njihovih domova, a od sutra će, kako kaže Todorović, to biti dostupno na još 10 lokacija na seoskom području.

(Kurir.rs/Tanjug)

