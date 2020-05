U JAGODINI NIČE NOVI VRTIĆ Palma: Mnogo sam radostan kada se nešto gradi za decu, ona su naša budućnost

Kamen temeljac za izgradnju vrtića ’’Pivarac’’ u Jagodini je položen krajem novembra prošle godine i mnogo sam radostan što se gradi nešto za decu jer ona su naša budućnost, izjavio je prilikom obilaska gradilišta predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma i dodao da je grad Jagodina imao potrebu za gradnjom novog vrtića jer iz godine u godinu u Jagodini se sve više dece rađa i mi očekujemo da i ove školske godine imamo jedan razred prvaka više nego prethodne.

foto: Palma Plus/D.M

"Od srede nastavljamo da radimo sve ono što smo radili i pre virusa korona. Najvažnije je da naša deca imaju dobre uslove u objektima gde su smeštena i da zaposleni u njima primaju redovne plate. Ovaj grad nastavlja sa izgradnjom i vrtića i kulturnog centra jer smo mi sredstva za to obezbedili. Nadam se da će ovaj vrtić biti završen do kraja ove godine i da će primiti pedesetak deteta više nego ranije, da će i deca i zaposleni imati dobre uslove u njemu, ali da ćemo zaposliti i nekoliko novih vaspitača. Uvek sam bio za to da se deca radjaju, a da mi koji se bavimo politikom obezbedimo uslove za njihove roditelje da žive od svog rada " kazao je Marković.

Marković je istakao da je budžet grada Jagodina pametno osmišljen tako da ekonomska kriza izazvana koronavirusom nije uticala na ekonomsku stabilnost Jagodine.

foto: Palma Plus/D.M

"Mi u budžetu u poslednjih 15 godina nismo nikada imali luksuzne pozicije, već samo one od vitalnog značaja. Za gradjane smo u vreme vanrednog stanja podelili mnogo humanitarnih paketa i siguran sam da je to po broju stanovnika najviše u Srbiji. Naši volonteri su takodje odradili veoma dobar posao. Želim da se zahvalim svima koji su u poslednjih 5o dana radili, dolazili na posao svakodnevno i ostajali prekovremeno kako bi gradske službe funkcionisale i sva javna preduzeća i bilio na usluzi gradjanima. Svima njima plate nisu smanjivane a bilo je i nagradjivanja " istakao je Marković.

Marković je rekao da Srbija nastavlja punom snagom da radi i da se ekonomski razvija i najavio da će izradnja u Jagodini biti nastavljena istim tempom kao i poslednjih godina i rekao da je bio uvek za to da se radi i gradi.

foto: Palma Plus/D.M

"Krajem ove godine ukoliko postoji potreba za tim počećemo izgradnju još jednog vrtića. Za petnaestak dana u Jagodini počinje izgradnja zatvorenog bazena i sportske hale čiji je investitor preduzeće ’’Visokogradnja’’. Italijanska firma grupe ’’Turi’’ širi svoje pogone i počinje sa prozvodnjom nameštaja od masivnog drveta. Firma ’’Andrea konfekcioni’’ je u doba epidemije korona počela sa izradom zaštnih odela i ona će povećati broj radnika Austrijska firma ’’Šider’’ počeće sa igradnjom svoje fabrike u Jagodini, a kamen temaljac će biti postavljen i za jednu nemačku fabriku koja će upošljavati 300 do 350 radnika. Građani Jagodine ne treba da brinu i kada su u pitanju nova radna mesta ali i kada je u pitanju budžet grada, oni su bili njegovi korisnici i biće ubuduće" zakljućio je Marković.

Marković se osvrnuo i na predstojeću turističku sezonu u Jagodini rekavši da će ona biti jedna od najboljih i da postoji veliko interesovanje građana za jagodisnke turističke sadržaje.

Prema njegovima rečima Akva voz sa turistima iz Beograda koji je prošle godine saobraćao jednom nedeljno ove godine bi trebao to da čini svakodnevno.

