MISTERIJA KOJA JE UZNEMIRILA PRIJEPOLJE Kosa uhapšena zbog tajanstvenih požara, a ZBOG OVOGA komšije veruju da je nevina

Misteriozni požari koji su se dešavali gotovo svakodnevno, tokom poslednja dva meseca, u prijepoljskom naselju Suvodo, sa hapšenjem Kose Tomašević (57) - prestali su.

Žitelji ovog naselja veruju u Kosinu nevinost, iako se ona nalazi u pritvoru. Sumnja da žena nevina čami u tamnici, dodatno je podgrejalo saznanje da su dvojica maloletnih dečaka, koja su do Kosinog hapšenja živela kod nje u okviru hraniteljske porodice, izazvala nekoliko gotovo istovetnih požara u Lazarevcu, u domaćinstvu u kojem su smeštena.

- Tokom vikenda pozvali su me iz Centra za socijalni rad u Lazarevcu i rekli mi da su dečaci izazvali tri požara. Oni sumnjaju da su deca izazvala misteriozne požare u Prijepolju. Saznao sam da su dečaci poslati u Beograd na "posmatranje". Ubeđen sam da moja supruga nije krivac za požare u našoj kući, kao i u domovima naše rodbine - priča Zoran Tomašević, suprug osumnjičene.

Ipak, to nije bio dovoljan razlog, da nadležni državni organi poveruju u nevinost žene, da nije podmetala požare u svojoj kući, kao i u domu svog brata blizanca i jednog rođaka, te se ona nalazi i dalje u pritvoru koji joj je odredio sud u Prijepolju, na predlog tužilaštva.

Međutim, misterija na koji način je dolazilo do vatre i dalje traje. Kosi je određen pritvor u trajanju od 30 dana. Suprug Zoran je kazao da je njegovoj ženi bila nuđena nagodba o priznanju krivice, uz uslovnu i novčanu kaznu, međutim ona to nije prihvatila jer smatra da je nevina i da će to dokazati na sudu, pa je nakon te odluke očekuje legalni parnični postupak.

U prijepoljskom naselju Suvodo, misteriozni požari dešavali su se već mesecima, kada su uprkos isključenoj električnoj instalaciji goreli štekeri i kućni aparati u kući Zorana Tomaševića, Željka Obradovića koji je Kosin rođeni brat, i u još jednoj komšijskoj kući.

Zoran je sumnjao da do požara dolazi zbog kvara na elektromreži ili zbog neispravnog uzemljenja na pruzi Beograd - Bar, koja prolazi svega tridesetak metara od njegove kuće. Sa druge strane, njegove navode odbacili su stručnjaci iz "Železnica Srbije" kao iz Elektrodistribucije, koji su izvršili neophodna meranja i ustanovili da je ljudski faktor isključivi krivac za pojavu vatre.

