OVO JE 21 MERA ZA NIŠ PROTIV KORONE: U kafiću sa maskom i u toalet! A ko prekrši, evo kako će ga kazniti

Gradski štab za vanredne situacije Grada Niša doneo je 21 novu preventivnu meru u borbi protiv korona virusa. Sem što će maske biti obaveczne u zatvorenim prostorijama, organizovani skupovi poput proslava, utakmica, muzičkih i drugih manifestacija ograničavaju na 20 osoba i skraćuje se vreme ugostiteljskih objekata u toku noći.

U naredbi štaba se navodi da, sem maske, mora da se održava i distanca od 2 metra.

"U javnom prevozu obavezno je korišćenje zaštitne maske. Zabranjuje se ulazak u vozilo licima koja nemaju postavljenu zaštitnu masku. Prevoznik je dužan da vrši redovno provetravanje i dezinfekciju vozila. Vozači i putnici taksi vozila moraju koristiti zaštitnu masku. Vozač je dužan da redovno provetrava i dezinfikuje vozilo, a posebno one elemente sa kojima je putnik u kontaktu. Na svim pijacama je obavezna upotreba zaštitne maske. Ovo se odnosi na prodavce, kupce i radnike pijace", piše u dokumentu.

Što se tiče organizovanog okupljanja za prostore javne namene, bilo da je zatvoren ili otvoren prostor, dozvoljeno je do 20 osoba. Naročito kod proslava, muzičkih, zabavnih i kulturnih manifestacija, sportskih događaja sa prisustvom publike i sličnim okupljanjima.

Minimalna površina raspoloživog prostora je četiri kvadratna metra po osobi. Obavezno je držanje distance od dva metra, ograničeno je radno vreme ugostiteljskih objekata i to tako da u delu zatvorenog prostora usluge se neće pružati od 21 čas do 6 časova narednog dana a u delu otvorenog prostora usluge se neće pružati od 23 časa do 6 časova narednog dana.

U ugostiteljskom objektu, kockarnici i kladionici u zatvorenom prostoru broj gostiju se ograničava na minimalno 4 kvadratna metra korisne površine po gostu.

Osoblje je obavezno da sve vreme koristi zaštitnu masku, kao i gosti, sem kad sede za stolom. Ovo znači da prilikom dolaska, odlaska, odlaska u toalet i slično, gost je u obavezi da koristi zaštitnu masku.

Na ulazu u objekat i u toaletu objekta obavezno je sredstvo za dezinfekciju ruku, stoji u naredbi. U letnjim baštama broj gostiju se ograničava na minimalno dva kvadratna metra površine bašte po gostu.

"Ukoliko postoji mogućnost da se bašta otvorenog tipa proširi zauzećem javne površine, dozvoljeno je proširenje na javnu površinu bez povećanja kapaciteta (broj stolova i stolica), ukoliko se na ovaj način smanjuje epidemiološki rizik po goste, pod uslovom da se ne ometa slobodan prolaz pešaka i ne ugrožava bezbednost kretanja. Gost ne koristi zaštitnu masku samo dok sedi za stolom. Takođe, prilikom dolaska, odlaska, odlaska u toalet i slično, gost je u obavezi da koristi zaštitnu masku. Posle svake upotrebe stolovi i pribor moraju se dezinfikovati. Za svakim stolom i u toaletu obavezno je sredstvo za dezinfekciju ruku. Pribor i posuđe se moraju prati isključivo mašinski", piše u naredbi Štaba.

U prodajnim objektima broj potrošača se ograničava na najmanje četiri kvadratna metra korisne površine po potrošaču. Broj korisnika otvorenih bazena se ograničava na četiri kvadratna metra površine vode i površine za ležaljke po korisniku, uz obavezno držanje distance od 2 metra. Zabranjuje se rad zatvorenih bazena osim u svrhu treninga vaterpolista i plivačkih ekipa, pri čemu se broj korisnika ograničava na četiri kvadratna metra površine vode po korisniku.

"Na prodajnim, ugostiteljskim i drugim objektima i površinama gde je broj korisnika ograničen, obavezno je da informacija o površini i maksimalnom broju istovremenih korisnika bude istaknuta i jasno uočljiva na ulazu. U parkovima, na dečijim igralištima i sportskim otvorenim terenima obaveza je držanja fizičke distance od dva metra, osim ukoliko borave sa licima iz porodičnog ili zajedničkog domaćinstva. Zabranjuje se rad spa i velnes centara Rad kozmetičkih i frizerskih salona, salona lepote, fitnes centara i teretana organizovati u skladu sa merama zaštite (maska, distanca, dezinfekcija ruku i prostorija)", stoji u naredbi Štaba.

U verskim objektima i prilikom verskih obreda primenjivati mere zaštite (maska, distanca, dezinfekcija ruku i prostorija). U stambenim zgradama primenjivati najmanje jednom dnevno dezinfekciju zajedničkih prostorija, a više puta dnevno dezinfekciju rukohvata, kvaka, prekidača, dugmadi u liftu. JKP „Medijana“ Niš je naloženo da vrši vanredno pranje ulica i javnih površina primenjujući adekvatno dezinfekciono sredstvo a Institutu za javno zdravlje Niš da, sa početkom rada nove laboratorije „Vatreno oko“, obezbedi efikasno i pravovremeno testiranje po utvrđenim kriterijumima.

Obezbediti pravovremeno informisanje građana na efikasan i verodostojan način sa akcentom na edukaciji.

Kao posebna mera prevencije širenja zarazne bolesti KOVID-19 određuje se momentalni prekid rada i zatvaranje na period od sedam dana objekata ugostiteljskih, prodajnih i drugih napred navedenih usluga, ukoliko se neposrednom kontrolom nadležnih organa ustanovi značajnije odstupanje od sprovođenja napred navedenih mera.

O sprovođenju mera staraće se komunalna policija, inspekcijski i drugi zakonom zaduženi organi. Svako nepoštovanje mera povlači prekršajnu odgovornost fizičkog i pravnog lica u skladu sa članom 113. i članom 114. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kao i u skladu sa drugim zakonima.

(Kurir.rs/Blic/Branko Janačković/Foto ilustracija: Shutterstock)

