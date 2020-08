ZDRAVSTVENI RADNICI ZASLUŽUJU MNOGO VIŠE: U znak zahvalnosti Kikanović i Tomić završili maraton od Valjeva do Divčibara

LOZNICA – Kao što su i najavili dva humanitarca, ultramaratonac Aleksandar Kikanović iz Loznice i biciklista Nikola Tomić iz Valjeva, danas su prevaliti 40 kilometara od Valjeva do Divčibara. Lozničanin trčeći, a Valjevac vozeći bicikl i na svoj način iskazali zahvalnost svim zdravstvenim radnicima Srbije, doktorima, medicinskim sestarama i ostalima koji svakodnevno vode bitku protiv koronavirusa.

Krenuli su jutros u 7 sati, a posle četiri i po sata bili su na cilju, kaže Kikanović.

- Dočekali su nas na Divčibarama doktorka, dva tehničara i vozač saniteta iz valjevskog Doma zdravlja. Kada vidiš koliko im znači naš mali gest, da su prezadovoljni, nestane umor, zaboraviš na vrućinu i sparinu koja nas je pratila u dolasku. Mnogi od nas nisu ni svesni koliki trud ulaže naše medicinsko osoblje da ova pandemija ostavi što manje posledica, da pomognu svakome da pobedi opaki virus koji, nažalost, napada i staro i mlado. Na simboličan način smo im pokazali da ljudi misle na njih i cene sav njihov trud – kaže Kikanović za Kurir.

Inače, oni novi maraton planiraju narednog vikenda, od Valjeva do Beograda, nekih 90 kilometara, kada će sakupljeni novac odneti roditeljima sedmogodišnjeg Pavla Tasića kome je potrebna velika suma novca za operaciju u inostranstvu. Podsetimo, za Pavlov prvi korak ova dva mladića su pre desetak dana organizovali akciju prikupljanja humanitarne pomoći. Lozničanin je pretrčao 75 kilometara od zavičaja do Valjeva, a u Osečini ga je sačekao Tomić odakle su do cilja produžili zajedno.

Ovaj dvojac je zajedno bio i na ultramaratonu na relaciji Loznica-Moskva, od februara do maja ove godine, kada su na samoj belorusko-ruskoj granici, posle dve hiljade pređenih kilometara, morali da odustanu jer se zbog kovida-19 nije moglo u Rusiju.

