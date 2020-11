O OGLASU DR JOJ BOLI JOŠ SE PRIČA PO VRANJU: Prvo hteo da se ženi doktorkom ali nije išlo pa prešao na sestre! OVO SU MU USLOVI

VRANJE - Vranjanci i dan-danas uz prvu kaficu obavezno pomenu oglas koji je letos bio zalepljen na ulazu u Zdravstveni centar Vranje a koji je, kako se tada napismeno predstavio, sastavio i ostavio mladoženja u najavi pod šifrom Dr Joj Boli.

U oglasu je naveo sledeće: Dečko, 39 godina, intelektualac, mašinski inženjer, senzualne prirode, smeđe oči, rođen sa ocenom 10, visok 184 cm, krupan, stambeno rezidencija - ranč, obezbeđen, vozi “mercedes”, za brak traži medicinsku sestru ali u stalnom radnom odnosu.

- On je prvo bio opčinjen time da se oženi doktorkom, ali kako to nije išlo, evo spustio je kriterijume - našalila se letos jedna od sestara iz tog centra. On u oglasu dodaje i sledeće: Da braka radi želi da upozna Vranjanku, obrazovanu, zdrave loze, visoku, radi braka i razvijanja porodičnog biznisa.

A sama kandidatkinja i buduća gospođa treba da ispuni i ove uslove: ne bi trebalo da je depresivna, ali da je spremna da živi za jednog čoveka, da rađa mušku zdravu decu, ne provocira i da ima osnovno znanje u kuhinji!

(Kurir.rs/Facebook)

Kurir