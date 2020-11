UVEDENA VANREDNA SITUACIJA I U MALOM ZVORNIKU: Evo šta to znači za građane

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije prouzrokovane širenjem kovida-19 i nepoštovanja od strane građana mera i preporuka Kriznog štaba za suzbijanje epidemije, a radi daljeg sprovođenja preventivnih mera zaštite bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva Zoran Jevtić, predsednik opštine Mali Zvornik, doneo je odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji malozvorničke opštine uvažavajući predlog Zavoda za javno zdravlje u Šapcu.

Ovakva odluka doneta je na današnjoj telefonskoj sednici u skladu sa zaključkom opštinskog Štaba za vanredne situacije. Od danas je u malozvorničkoj opštini zaključkom Štaba zabranjeno okupljanje u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite, u zatvorenim prostorima obavezno je nošenje maski i poštovanje fizičke distance, a zabranjeno je organizovanja svečanosti i zabavnih manifestacija.

U javnim parkovima i igralištima i tokom vežbanja na otvorenom, dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere zaštite. Radno vreme ugostiteljskih objekata i noćnih klubova ograničeno je i neće raditi od 21 do 6 časova narednog dana, dok ugostiteljski objekti koji imaju baštu neće pružati usluge u zatvorenom delu objekta od 21 čas, a u otvorenom od 23 časa do 6 časova sutradan.

U obdaništima je naložena primena svih preventivnih mera, a osnovne, srednje i visokoškolske ustanove obavezne su da odlože dodatna okupljanja, a ispite organizuju uz primenu propisanih mera zaštite. Obavezno je nošenje maski i dozvoljena vožnja po jednog putnika na sedištu u javnom prevozu na području opštine, uz što češće provetravanje i dezinfekciju vozila posle vožnje. Nošenje maski i rukavica obavezno je i u verskim objektima i prilikom verskih obreda kao i u kozmetičkim, frizerskim i salonima lepote, fitnes centrima i teretanama.

Štab je pozvao građane da što više poslova urade telefonom ili imejlom, bez dolaska u zgradu opštine, a građane koji imaju probleme sa respiratornim infekcijama i povišenom temperaturom da se odmah jave u kovid ambulantu lokalnog Doma zdravlja. Naloženo je obavezno sprovođenja mera dezinfekcije, a za dezinfekciju javnog prostora i javnih površina zaduženo je JKP ‘’Drina“ iz Malog Zvornika.

Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Šapcu u malozvorničkoj opštini trenutno je 30 obolelih, prekjuče je otkriveno još dvoje novopozitivnih, a ukupno je od početka pandemije zaraženo 116 Malozvorničana.

