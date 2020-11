KORONA KATASTROFA U RASINSKOM OKRUGU: Za 24 sata dupliran broj novozaraženih INFEKTIVNA OSTAJE BEZ SLOBODNE POSTELJE

Epidemija korone virusa dobila je alarmantne razmere i ušla u kritičnu situaciju u Kruševcu i celom Rasinskom okrugu.

Prema najnovijem izveštaju Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca samo za jedan dan u Rasinskom okrugu registrovan je duplo veći broj zaraženih u odnosu na prethodnu objavu kad je bilo 135 inficiranih. Zabeležen je rekord od 100 novozaraženih u Kruševcu, a 260 ukupno na nivou celog okruga.

U odnosu na broj stanovnika novi izveštaj je pokazao da je najteže u Trsteniku (81) i Aleksandrovcu (59). Vanredna situacija u ovim opštinama je ponovo uvedena, ali se situacija ne smiruje, a čak dobija i dramatičnije dimenzije. U Brusu i Varvarinu je za dan registrovano po sedam novih bolesnika dok je jedan manje zabeležen u Ćićevcu.

Alarmantna situacija je i na Infektivnom odeljenju Opšte bolnice u Kruševcu jer je za pet osoba povećan broj u smeštaju i sada je ta cifra 112 - što je osam manje od maksimalno mogućeg broja.

U Rasinskom okrugu je od početka epidemije upisano ukupno 3.859 slučajeva obolevanja od virusa korona. Umrlo je 67 osoba (49 muškaraca i 18 žena), a u akreditovanim laboratorijama je analizirano ukupno 18.606 poslatih uzoraka. Pod zdravstvenim nadzorom je 9.595 osoba, a do sada je izlečeno njih 1.951.

Od korone virusa obolelo je 69 učenika u osnovnim i srednjim školama i 20 nastavnika u Okrugu, a zbog ove alarmantne situacije zasedao je i Gradski stab za vanredne situacije u Kruševcu koji je zatražio pojačani zajednički inspekcijski nadzor u koordinaciji nadležnih gradskih i republičkih organa.

Produžen je i rok trajanja skraćenog radnog vremena do 18 sati u restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima ukoliko imaju ugostiteljski objekat, a prodavnicama i drugim maloprodajnim trgovinskim objektima do 21 čas i to do 15. decembra.

(Kurir.rs/Ž.M.)

Kurir