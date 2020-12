UZALUD NATPISI: U Loznici žarom pale kontejnere, a jedan košta 50.000 dinara

Mada je na svim kontejnerima lozničko KJP "Naš dom" postavilo natpis - "Zabranjeno bacanje žara", svake zime ima onih koji za to ne haju, pa se i ovih dana mogu videti kontejneri koji se puše. U delu grada gde nema daljinskog grejanja nekim stanarima je najlakše da pepeo sa sve žarom bace u kontejner ne mareći što će to dovesti do paljenja prethodno ubačenog smeća i uništavanja posude.

"Uprkos stalnim apelima i jasnom natpisu neki i dalje bacaju žar u naše kontejnere koji se onda upale i oštećuju. Jedan kontejner košta od 40 do 50 hiljada dinara, a mi svake zime zbog takvih postupaka ostanemo bez petnaestak posuda koje toliku budu oštećene da moraju biti povučene iz upotrebe. Prave nam nepotrebnu štetu i troškove, a osim toga prilikom sagorevanja smeća u kontejnerima stvara se i jako neprijatan miris", kažu iz KJP "Naš dom" i podsećaju da bacanje žara u kontejnere nije samo štetno nego i strogo zabranjeno.

Pošto se u kontejnere baca sve i svašta postoji opasnost je da se u njima nađu i bačene bočice od dezodoransa i druge koje su pod pritiskom pa može doći i do ekspolozija kada su izložene vatri i visokoj temperaturi. Preduzeće godišnje izdvoji između četiri pet miliona dinara za nabavku stotinak novih kontejnera kako bi zamenilo stare, ostećene ili dotrajale, a ujedno i nastavilo sa stalnim proširenjem zone obaveznog iznošenja smeća.

Nažalost, zbog nesavesnih pojedinaca posle svake grejne sezone mora da otpisuje deo posuda koje su gorele, a tako ne bi bilo samo da se malo vodi računa. Što bi rekli - naša posla.

Kurir.rs/T.I.

Kurir