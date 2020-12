NOVE MERE U ALEKSANDROVCU: Predloženo zatvaranje vrtića i škola!

Predloženo je da Dečja ustanova "Naša radost" ne radi do 15. decembra, kao i osnovne škole do IV razreda koje su do sada radile, pređu na onlajn nastavu.

Ove ustanove su u obavezi da se konsultuju sa svojim nadležnim ministarstvom koje donosi krajnju odluku, prenosi RTS. Takođe, doneta je odluka da dve pijace, buvlja i stočna, neće raditi 11. i 18. decembra, dok će zelena pijaca raditi uz pojačanu kontrolu i sve mere predostrožnosti.

Zaključeno je da je situacija na području opštine Aleksandrovac krajnje ozbiljna, može se reći kritična sa brojem zaraženih i da su donete mere iz krajnje nužde kako bi se smanjio rizik od zaraze i sačuvalo zdravlje građana.

U kruševačkoj bolnici iz Aleksandrovca je trenutno 50 osoba, tri osobe su kritično, ali najveći problem je što svakog dana ima po nekoliko novih hospitalizovanih osoba.

Samo poslednjih sedam dana preminulo je više lica sa područja opštine od posledica virusa. Ukupan broj obolelih je 985, danas 48 novozaraženih.

Kurir.rs/Tanjug

Foto Ž.M.

Kurir