JEDINSTVEN SLUČAJ U SRPSKOM SUDSTVU: Mladi pijanista (18) iz Niša optužen za OVO! Komšija nije mogao više da ga trpi

Sudska saga oko suđenja mladom pijanisti Vladimiru Aćimoviću (18) koga je komšija u jednoj od zgrada naselja Stevan Sinđelić prijavio zbog preglasnog muziciranja nastavljeno je danas u Prekršajnom sudu. Sudija je saslušala profesora Prirodno-matematičkog fakulteta koji stanuje sprat iznad Aćimovića i koji je nebrojano puta zvao prvo komunalnu, a onda običnu policiju.

Mišel Marković, predsednik Prekršajnog suda, saopštio je za Kurir da će 21. decembra biti saslušani roditelji mladog pijaniste, a da se nakon toga očekuje presuda. Na sudu se danas dokazivalo po prijavi da li je 16. februara ove godine mladić bio za klavirom ili su to bili njegovi roditelji koji su profesori ovog instrumenta. Aćimović je rekao da je tog dana spremao ispit i da nije svirao klavir.

Ovaj do sada neviđen slučaj u Srbiji izašao je u javnost kada je Aćimović napisao otvoreno pismo medijima. U njemu je naveo da postoji mogućnost da bude prvi muzičar koji će biti osuđen zbog vežbe klavira. On, inače, studira ovaj instrument u Beogradu i Gracu.

"Nije u pitanju nikakvo bahaćenje, studiram dva fakulteta i retko sam kod kuće u Nišu, što znači da ne sviram po 10 sati dnevno, ne sviram noću... Pokušani su svi kompromisi, ali ja sam se ipak našao pred sudom. Mislim da sam trenutno jedini umetnik koji se zbog vežbe instrumenta našao pred sudijom. Ne tražim ništa više, nego ono što propisuje zakon, a to je da se vežba mimo vremena za odmor u toku dana", rekao je ranije Vladimir za Kurir.

Povodom današnjeg suđenja, on je kazao da je njegov komšija iskreno rekao da ne zna da li je mladi Aćimović tog dana bio za klavirom, a čime je prekršen Zakon o javnom redu i miru.

Vladimirov komšija nije hteo da se predstavi javnosti, ali je za Kurir poručio da je pokušavao da nađe kompromisno rešenje:

"Mali Vanja je bio divno dete, pokazivao sam mu matematiku. I oni i mi smo se uselili 2005. i punih 11 godina, dok su imali pijanino, nismo reč rekli. Čulo se, ali ne toliko. Onda je 2017. donesen polukoncertni klavir koji trese naš sprat, a i ja sada imam decu. Svirao je od ujutru do 15 sati pa od 17 ili 18 sati do 22 časa. Našao sam se s njegovim ocem dva ili tri puta, hteo sam da finansiram izolaciju, ali rekao je da će to on da učini. Nije to uradio. I tada sam počeo da zovem u pomoć, jer kada dođem s posla, moj jastuk je na metar i po od klavira ispod... Nisam srećan što je to došlo do suda, ali stvarno sam hteo da to rešim na civilizovan način ", rekao je ranije Vladimirov komšija.

Predsednik suda, Marković je potvrdio da će do presude doći do kraja ove ili početkom sledeće godine. Zaprećena kazna za ovo delo je od 5.000 do 30.000 dinara.

