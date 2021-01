RANČIĆ O TEŠKIM POSLEDICAMA POPLAVA: Evakuisano 34, bez struje oko 10.000 ljudi

BEOGRAD - Pomoćnik načelnika Uprave vatrogasno-spasilačke jedinice Saša Rančić kaže da je u poplavama, koje su izazvane obilnim padavinama, evakuisano 34 ljudi, a da je još oko 10.000 korisnika bez struje.

On je za TV Pink rekao da pripanici Sektora za vanredne situacije bili angažovani tokom jučerašnjeg dana na svim lokacijama gde je bilo potrebno i u rešavanju problema poplava i snežnih padavina.

"Što se tiče snežnih padavina nismo imali poziva za spasavanje i evakuaciju ljudi", naveo je on.

Navodi da su se komunalna preduzeća potrudila da očiste sneg koji je padao u Zapadnoj Srbiji i dodaje da su svi putevi prohodni, osim puteva nižih kategorinja koji vode ka brdskim predelima i da očekuje da će danas moći da se probiju do najudaljenijih planinskih mesta u Srbiji.

Rančić kaže da je Srbija mnogo uradila na izgradnji i sanaciji vodotokova prvog reda, te da se na tim vodotokovima ne očekuju problemi.

"Što se tiče vodotokova u ugroženom delu juga, sve su to bujični vodotokovi koji su juče pravili priobleme. Oni su sada u opadanju. Po najavi RHMZ doći će do blagog porasta Južne Morave kod Aleksinca i nizvodno", rekao je on.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

