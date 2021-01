VELIKO INTERESOVANJE NIŠLIJA ZA VAKCINACIJU: Pelcovanje na 6 punktova, vakcinu primila i gradonačelnica

NIŠ - Masovna imunizacija protiv virusa korona u Nišu sprovodi se na šest punktova, a centralni je u Domu zdravlja, gde će danas i sutra 150 zaposlenih u toj ustanovi primiti kinesku vakcinu.

Direktor niškog Doma zdravlja Milorad Jerkan rekao je da je interesovanje za vakcinaciju u tom gradu veliko i da se najviše vakcinišu stariji sugrađani.

''Za dva sata, od kako je počeo da radi punkt u Domu zdravlja, više od 150 građana primilo je vakcinu što je izuzetan broj. Imali smo 450 prijava preko portala eUprava, ali ima dosta građana koji nisu prijavljeni, ali nam dolaze pa ih ovde direktno prijavljujemo i pozivam ih da to i dalje čine", rekao je Jerkan novinarima.

Pozvao je građane Niša da se vakcinišu i istakao da su sve vakcine protiv korone bezbedne i da imaju isti efekat.

"Mi smo centralna ustanova za vakcinaciju celog Niša, ali ako dođu i ljudi sa strane, rado ćemo ih primiti, sa ličnom kartom. Naš cilj nije da bilo koga vratimo, već da izvršimo što veću imunizaciju", rekao je Jerkan.

On je naveo da je u Nišu vakcinu juče primilo 292 građana, kao i da je od početka vakcinacije u Domu zdravlja cepivo kompanije Fajzer primilo 1841 građana.

''Vakcinisani su zdravstevni radnici iz crvene zone, sada se vakcinišu i drugi zdravstveni radnici. Za kinesku vakcinu prijavilo se 150 zaposlenih u Domu zdravlja i oni će danas i sutra biti vakcinisani'', rekao je Jerkan.

Među građanima Niša koji su danas primili vakcinu protiv korone je Brankica Pavlović koja kaže da se oseća odlično, a da je odluku da primi vakcinu donela danas. "Zadovoljna sam, za sada se osećam dobro, a za kasnije ćemo videti", rekla je ona. Vakcinu je primio i penzioner Slavoljub Mitić koji, kako i sam kaže, spada u rizičnu grupu. "Za vakcinaciju sam se prijavio juče preko portala eUprave, a danas su me zvali da dođem", rekao je on.

Gradonačelnica Niša primila vakcinu protiv korone

Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski primila je danas kinesku vakcinu protiv korona virusa i pozvala sve građane Niša da se priključe masovnoj imunizaciji. "Bez obzira na to što su mi lekari utvrdili veliki broj antitela, odlučila sam da primim vakcinu i to kinesku. Mislim da je to, posle svega kroz šta je Niš prošao i velikog broja zaraženih i umrlih, bila moja građanska dužnost", rekla je Sotirovski novinarima nakon vakcinacije u Domu zdravlja u Nišu.

Navela je da je Niš dobio 5.100 kineskih vakcina i da se očekuje da dobiju i rusku vakcinu, te podsetila da su građani vakcinisani Fajzerovom vakcinom u Kliničkom centru i drugim zdravstvenim ustanovama, kao i u pojedinim ustanovama socijalne zaštite. "Mislim da smo na dobrom putu da se masovno odazovemo imunizaciji jer nam je to kao kolektivu neophodno, s obzirom na to da smo imali i imamo velikih problema sa koronom", rekla je Sotirovski.

Istakla je da je Dom zdravlja, zajedno sa Gradom Nišom, organizovao punktove za vakcinaciju kojih za sada, dodala je, ima šest. "Ako bude većeg interesovanja biće ih 43, koliko smo spremili", rekla je Sotirovski i dodala da se punktovi nalaze u svih pet gradskih opština, na mestima do kojih je lako doći.Istakla je da je važno što je Srbija uspela da pribavi veliki broj vakcina.