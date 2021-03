JOVIČIĆI SU GODINAMA ŽIVELI U BEOGRADU ALI SU PRESEKLI I OTIŠLI U TRNOV LAZ: Danas sa četvoro dečice ovako žive na planini! FOTO

Iz sela gde žive do prve prodavnice i lekara stiže se za dva sata vožnje po izrovanom, 20 kilometara dugom putu

BEOGRAD/TRNOV LAZ - Do pojedinih sela prokupačke opštine zbog lošeg puta teško se dolazi i terenskim vozilima. Najteža situacija je na Radan planini i Vidojevici, gde su mladi ljudi, uprkos problemima, rešeni da ostanu i žive od stočarstva i poljoprivredne proizvodnje.

Jovičići su Beograd, gde su živeli šest godina, zamenili za Trnov Laz, mesto na padinama Vidojevice, odakle se do prve prodavnice i lekara stiže za dva sata vožnje po izrovanom, 20 kilometara dugom putu.

foto: Printscreen RTS

"Tu sam došao na dedovinu svoju da nastavim rad. Koza imam 42 trenutno, isplativo jeste, pomoć države naravno i to imamo. Daju nam subvencije što mnogo znači," zadovoljan je Nenad Jovičić iz Trnovog Laza, objavio je RTS.

Maja Jovičić kaže da su stvorili porodicu, da imaju četvoro dece. Dodaje i da su se odlučili da gaje koze. "Isplati se mnogo, sirimo sir, imamo kajmak, imamo sve da nam se isplati da živimo ovde," poručuje Maja.

Može da se zaradi i od voća, ali zbog lošeg puta teško ga je prodati.

"Neće niko da dođe da ih odveze. I kad rodi, dovedeš do roda, radiš, onda problem i to. Bez obzira na to mi imamo volju. Radimo četiri hektara ima ovo sad što se vidi, još tri hektara su u pripremi" priča Rade Vidić.

foto: Printscreen RTS

Da im put život znači ovi gorštaci odavno znaju, zato su se u više navrata obraćali nadležnima u Prokuplju za njegovo uređenje. "Nadam se da će da vide i da čuju da planina još uvek živi, jer ima dosta mladih ljudi i dosta male dece", očekuje Predrag Jovičić, takođe iz Trnovog Laza.

Ove zime bili su odsečeni od sveta zbog snega i leda koji su im stvorili dodatne probleme. "Tri nedelje se skupljamo svi iz sela i vršimo kresanje puta, kao i danas što radimo. Tako da moramo sami da se spašavamo", odlučan je Rade Novović.

Dejan Tonić, zamenik gradonačelnika Prokuplja, navodi da gledaju da im pomognu i u domenu popravke puteva, ali i u proširenju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje kako bi te mlade ljude zadržali na selu.

Prirodna bogatstva pružaju dobru osnovu za razvoj ovog kraja. Da nade ima govori i činjenica da je u školi u susednom Tovrljanu od osmoro đaka šestoro iz Trnovog Laza.

Kurir.rs/RTS

Kurir