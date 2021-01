KRKOBABIĆ IMA SJAJNE VESTI: Država deli 150.000 praznih seoskih kuća mladim bračnim parovima!

BEOGRAD - Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić najavio je danas da će putem javnog poziva biti podeljeno oko 150.000 praznih seoskih kuća mladim bračnim parovima.

"Hoćemo da prazne kuće u Srbiji, njih 150.000, idu na javni poziv, da omogućimo da mladi bračni parovi dobiju te kuće sa okućnicama", rekao je Krkobabić za Pink.

Ističe da su to ključne stvari koje treba realizovati, kao i da uskoro ide inicijativa za podelu besplatne zemlje.

"Tu je i ključna jedna stvar, a mislim i da ministar Nedimović deli to mišljenje, a to je da se uskoro definiše garantni fond za jedan niz strateških poljoprivrednih proizvoda", pojasnio je Krkobabić. Tako će, kaže on, seljak znati zbog čega radi.

Ističe da je priča o selu mnogo šira od same poljoprivrede, pošto se tu radi i o infrastrukturi, kulturi i socijalnim zbivanjima. Svi ministri imaju prostora da se "razigraju na toj priči", naglasio je Krkobabić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir