DIREKTORKA ZC VRANJE LJILJANA ANTIĆ SE VAKCINISALA: Uz lični primer pozvala građane da se imunizuju

Direktorka ZC Vranje dr Ljiljana Antić vakcinisala se i pozvala građane da se vakcinišu. Ona je zamolila sugrađane da ne veruju ljudima koji nemaju nikakva medicinska znanja. Država je obezbedila vakcine i naš Zdravstveni centar će imati vakcine, poručila je dr Antić. Dr Antić se vakcinisala kineskom vakcinom I pozvala građane da se vakcinišu, jer jedino to može da pomogne u borbi protiv opakog virusa. Vakcina je u prošlosti spasila čovečanstvo i ako očekujemo da živimo normalno treba da se vakcinišemo, rekla je direktorka ZC Vranje. Kada se veliki deo populacije vakciniše, to poboljšava sprečavanje širenja bolesti. Na jednom od vakcinalnih punktova na odeljenju Medicine rada direktorka Zdravstvenog centra Vranje doktorka Ljiljana Antić, prijavila se za vakcinaciju. Ona je je preležala koronu i to u lakšem obliku.

foto: Tatjana Stamenkovic

“Uradila sam test na antitela, imala sam veliku koločinu antitela i zbog toga sam prolongirala vakcinu, a smatrala sam i da je mnogo potrebnija sugrađanima koji nisu preležali koronu ili onima koji su preležali koronu, a nemaju dovoljan broj antitela, tako da je to bio jedan od razloga. Odlučila sam se za kinesku vakcinu, ima je najviše, najdostupnija je. Poručujem da se ljudi vakcinišu i da jedino u ovoj našoj borbi može da nam pomogne vakcinacija. Vidimo da se zaražavaju ljudi koji su preležli kovid. Nikada ne znamo kako ćemo proći u infekciji sa kovidom I po drugi put.Jedino pravo oružje u ovom ratu je vakcinacija, koja je i u prošlosti pokazala da je u više slučajeva spašeno čovečanstvo”, kaže dr Ljiljana Antić I dodaje: “Svi očekujemo da živimo normalno i zbog toga svi, zbog sebe, svojih porodica, zdravstvenih radnika, koji su umorni, treba da se vakcinišu”. Ona je ukazala I na to da se pojedini opuste nakon vakcinacije i dobiju kovid 19, pa negiraju vakcinaciju. Dr Antić objašnjava da će pacijent u takvom slučaju imati lakšu kliničku sliku I da simptomi koje imaju nakon vakcinacije nisu razlog za paniku.

"Ne treba da se javljaju u kovid ambulantu i da rade testiranja. Zamolila bih da to ne rade, naročito kod tih ljudi kod kojih je prošao duži vremenski period. Prave se veće gužve u ambulanti I sebi prave problem. Treba da uzimaju paracetamol, vitamine i da odleže, jer će se sve završiti za dva, tri dana. Neki su dobijali i dijareju, za druge simptome nisam čula. Posle svega oni postaju imunizovani, zaštićeni I ne treba da se plaše ovih simptoma koji se javljaju”, objašnjava doktorka.

Direktorka Antić se vakcinisala nakon obaveznog lekarskog pregleda. “Ja sam srećna što sam ovo uradila i nadam se da će sve biti dobro. Uopšte ni u jednoj sekundi nisam pomislila da nešto može da se desi, ali i ako se desi temperatura ili nešto ja ću to rešiti kod kuće. Osećam se dobro, osetila sam samo ubod”, rekla je dr Antić nakon vakcinisanja. Direktorka je zamolila sugrađane da ne veruju ljudima koji nemaju nikakva medicinska znanja. Država je obezbedila vakcine i naš Zdravstveni centar će imati vakcine, kaže direktorka ZC Vranje. Kurir.rs/ T.S.

Kurir