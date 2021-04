KAO DA ZALIVAJU KITA U BAZENU! Subotičani mesecima dobijaju uvećane račune za vodu, ali ODGOVOR VODOVODA ih je dotukao

Subotičani mesecima unazad račune za vodu otvaraju sa strepnjom jer im iz JP "Vodovod i kanalizacija" stižu uvećana očitavanja potrošnje zbog kojih bi se posumnjalo da imaju olimpijski bazen u dvorištu. A nemaju ga!

U zgradi u naselju Prozivka, naime, stanuje 54 stanara, a svako od njih u martu je dobio račun koji u proseku iznosi 8.000 dinara.

"Mi kao da zalivamo kita, jednostavno nerelano je stanje da zgrada od 54 člana ima potrošnju od skoro 300 metara kubnih", navodi upravnica stambene jedinice Jelena Mak.

1 / 1 Foto: Kurir Tv

Predsednik Skupštine stanara dodaje da prema njihovom obračunu izgleda kao da imaju bazen od 50 metara.

"Jako je zanimljivih njihov odgovor na naš zahtev. Komisija koja je izašla na teren ustanovila je da smo onemogućili prisustvo čitaču vodomera. To je nemoguće, jer je to javna površila i glavno šetalište u naselju", rekao je on.

Za sada su njihove žalbe dva puta usvojene, a račun umanjen, ali stanari smatraju da nije na njima da rade tuđi posao i doveka dežuraju ispred brojila.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:23 Humanitarna akcija Subotičana: Donirali igračke za bolesnu decu