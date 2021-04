JOŠ DECE SA STOMAČNIM PROBLEMIMA U UŽIČKOJ BOLNICI Dolazi još braće i sestara na pregled, 10 je na lečenju a ima ih još s prolivom

Zima i proleće sezona su stomačnog rotavirusa, a najčešće obolevaju deca uzrasta do 5 godina

UŽICE - U zdravstvenom centru u Užicu primljeno je još dece sa stomačnim problemima iz vrtića iz kojeg je početkom nedelje bilo hospitalizovano osmoro mališana.

Jedno dete je odmah pušteno kući, ostalo ih je sedmoro, a danas ih je na Dečjem odeljenju desetoro, kaže primarijus magistar dr Dara Savić- Božović, načelnik Dečijeg odeljenja, pedijatar-kardiolog.

Ona kaže da nijedno dete, na sreću nije životno ugroženo, ali da još dece dolazi na pregled zbog dijareje.

- Deca nisu životno ugrožena. Šta više, boljeg su opšteg stanja. Znatno su bolje nego što su juče bila, međutim, dolazi još braće i sestara na pregled. Uglavnom, sada je desetoro dece u Odeljenju koja su primljena zbog toga, ali pored te dece iz tog vrtića, imamo još dece sa prolivom - kaže dr Savić-Božović.

- I ova deca koja su primljena jesu iz vrtića. Braće i sestre idu u taj isti vrtić. To je infekcija koja može da se prenese i kapljičnim putem, može da se prenese preko prljavih ruku, prljavih zagađenih površina, može da se prenese preko igračaka...

Ona podseća da su zima i proleće sezona stomačnog rotavirusa, a da najčešće obolevaju deca uzrasta do 5 godina.

- Deca su uzrasta od 13 meseci do 3 godine, možda je kod kuće neko i stariji. Najviše obolevaju deca do 5 godina. Period opravka traje od 7 do 10 dana uz lečenje. Karakteristično je da deca mogu sa tim virusom brzo da dehidriraju - objašnjava dr Savić-Božović.

Ističe i da su neka deca imala težu kliničku sliku jer im je pored rotavirusa dijagnostikovana i kampilo bakterija.

- Kada se udruže dve infekcije onda to bude ozbiljnije - kaže ona.

Dečica danas, ipak, neće biti puštena kuća, svakodnevno se prati njihovo stanje. Očekuje se da će se sutra imati više informacija u vezi sa tim da li je moguće da budu puštena kući za praznike.

