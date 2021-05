U PARADU KOD KURŠUMLIJE POSLE 40 GODINA DOŠLA PRVA SNAJA: U ovom selu žive samo Ilići, a Goranu je ženidba kao dobitak na lotou

U kuršumlijskom kraju poslednjih godina potpuno je ugašeno sedam sela.

U većini od 92, koliko ih ima u toj opštini, ostalo je uglavnom staračko stanovništvo.

Ipak, u selo Paradu, na samoj administrativnoj liniji sa Kosmetom, posle četiri decenije došla je prva snaja. Pre pola veka ovo selo imalo je struju, vodu, put i oko 500 stanovnika. Danas u njemu živi samo porodica Ilić.

foto: Printscreen RTS

Goran Ilić je pre nekoliko godina rekao da je oženiti se tu jednako dobitku u igrama na sreću.

"Nisam se nadao da će to da se desi, da se oženim. Maju sam upoznao tu u banji. Malo po malo desilo se, uzeli smo se i tu ćemo da živimo i to je to. Nisam verovao da ću da se oženim. Pre bih sedmicu dobio na loto nego to'', kaže Goran Ilić iz Parade.

Maja je u Lukovskoj Banji, gde je bila na odmoru, upoznala Gorana i odlučila da gradski život zameni za seosku sredinu.

foto: Printscreen RTS

"Kragujevac je ipak veliki grad i tamo sam navikla, ali zbog ljubavi sve se može i da se promeni sredina i sve, jednostavno tako sam odlučila, zavolela sam ga'', priča Maja Adamović iz Kragujevca.

Miloš Ilić iz sela Parada nada se da će se prinoviti snaja.

"Dobiću unuka ili unuku, pa ću biti srećniji čovek još nego što sam sada'', dodaje Miloš.

Ilići veruju da za njih i ostale meštane, zbog blizine Lukovske Banje dolaze bolji dani. Boravak gostiju u netaknutoj prirodi, bogatoj zelenilom i termalnim vodama je šansa koja se ne sme propustiti.

"Svi mladi radno sposobni ljudi imaju priliku da žive i rade ovde kod nas. Ko dovede sa strane dečka ili devojku organizuje se besplatna svadba i, naravno, dobijaju posao za stalno'', napominje Marko Gašić, zamenik direktora Lukovske Banje.

Među meštanima Lukovske Banje nema nezaposlenih, a završetkom novog hotela, početkom leta posao će dobiti stotinu radnika.

(Kurir.rs/RTS)