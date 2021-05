OPŠTA BOLNICA U LOZNICI: Preminuo jedan pacijent, hospitalizovano 60

Na kovid odeljenjima lozničke Opšte bolnice ječe je preminuo jedan pacijent. Od 7. maja do danas od posledica zaražavanja korona virusom preminulo je četrnaest, a od početka pandemije ukupno 218 osoba.

Kroz Trijažni centar Doma zdravlja "Dr Milenko Marin" u ponedeljak je prošlo 147 pacijenata, njih 38 javilo se prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na kovid infekciju, a 28 je upućeno infektologu.

U ambulanti Infektivnog odeljenja pregledano je 48 osoba, a od toga je osam imalo prvi pregled. Od 117 urađenih rendgenskih snimaka pluća pneumonije su otkrivene kod deset pacijenta. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 60 kovid pacijenata, tri više nego juče, četiri su na neinvazivnoj respiratornoj podršci, a jedan na respiratoru, saopšteno je zajedničkom izveštaju bolnice i Doma zdravlja.

Vakcinacija bez zakazivanja vakcinama Fajzer i kineskom Sinofarm, za srpske i strane državljane sa stalnim boravištem u Srbiji, danas je organizovana na vakcinalnim punktovima u Domu zdravlja u Loznici i u Lešnici od 8 do 19, a ambulantama u Banji Koviljači i Dragincu od 8 do 14 časova. Inače, do juče je u Loznici prvu dozu vakcine protiv kovida primilo oko 23.650, drugu oko 17.600 osoba.

(Kurir.rs/T.Ilić)