SAŠA NAŠAO MISTERIOZNO KAMENJE U NJIVI KOD BOGATIĆA: Došao da proveri da li mu je nikao suncokret, a zatekao SVETLUCAVE STENE

Aleksandar Ljubinković u svojoj njivi u Banovom Polju kod Bogatića pronašao je kamenje za koje sumnja da potiče od meteora.

Komade neobičnog izgleda odneo je kući u nadi da će mu doneti bar sreću ako ne i novac. Aleksandar je komade stene pronašao kad je došao da obiđe letinu, a neobični predmeti usred zasejanog polja odmah su ga zainteresovali.

- Ja sam došao da vidim da li je nikao suncokret. Dok sam se kretao između vrsta, dvadesetak metara od šume, ugledao sam dve kamene ploče. Zbunilo me to jer sam njivu obrađivao mehanizacijom i siguran sam da to nije bilo tu, a bilo mi je nelogično da neko kamenje donese i ostavi u mojoj njivi - priča Aleksandar.

Komade stene, koji su bili na oko metar udaljeni, odmah je slikao, a kada je došao kući, krenuo da proverava na internetu da li postoji neka veza sa meteoritima.

- Zaista je izgledalo kao da su pali sa neba. Sa strane je bilo još komadića. Ono što je bilo zbunjujuće je da nisu bili ni previše teški, ali ni lagani. Kad sam počeo da "guglam" uočio sam da liče na meteorite - priča Aleksandar koji je tada rešio da se obrati medijima kako bi stručnjaci mogli da vide da li je reč o delovima meteora.

Neobična struktura, nesrazmerna težina, ali i sitni ogoreli komadići razbacani po njivi celu stvar učinili su još sumnjivijom. U prvi mah pomislio je da mu je bogatstvo palo sa neba, ali se ubrzo i uplašio.

- Onda sam pomislio da nije radioaktivno pa sam se uplašio. Ali, već smo kamenje svi u kući pipali iz znatiželje. Ja sam jedan kamen i odneo kući razmišljajući da je možda stvarno reč o meteoritu - priča Aleksandar pokazujući poroznu zemlju na kojoj se vidi tragovi klizanja predmeta.

Neki su ga ubeđivali da su to ostaci kineske rakete koja je nedavno lansirana, a prema poslednjim izveštajima pala u Indijski okean. Zbog verovanja da donosi sreću, mnogi su mu tražili po komadić, pa je poklanjao, a ako se ispostavi da je meteorit, razmišlja da ih unovči.

- On ima po sebi neke šupljine, unutra nešto svetluca. Zaista je neobičan kamen i ja ovako nešto nikada nisam video, zato bih baš želeo da saznam o čemu se radi - priča Aleksandar.

Nada se, kako kaže, da će se stručnjaci zainteresovati za ovaj kamen. Za početak pomoću magneta utvrdio je da poseduje magnetna svojstva, ali to je samo jedan od preduslova da može da bude i meteorit.

