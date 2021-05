VELIKI PROPUSTI U SLUČAJU ZLOSTAVLJENOG DEČAKA U BAČKOM JARKU: Iz humanitarne organizacije postavili DVA VAŽNA PITANJA o INKLUZIJI

Povodom nezapamćenog slučaja seksualnog zlostavljanja i snimanja dečaka sa smetnjama u razvoju od strane dvojice osmaka iz osnovne škole u Bačkom Jarku, Jelena Marković iz Humanitarne organizacije "Srbija velikog srca" u Usijanju dana na Kurir televiziji naglasila je da očigledno postoji mnogo propusta iz sfere socijalne i obrazovne inkluzije.

Ona je postavila i dva važna pitanja: kako je moguće da je sedmak sa posebnim potrebama bio bez nadzora i zašto je otac tek sutradan obavešten o tome šta se dogodilo u školskom dvorištu.

"S obzirom na to da nemamo sve informacije, istraga i tužilaštvo nisu završili svoj posao, govoriću samo ono što je očigledno. Ovakav oblik ponašanja, ovakva patologija koja se da primetiti koja se da primetiti kod dvojice dečaka koji su izvršilinasilje, nije mogla da se dogodi tog dana. To je neko bio u obavezi da primeti mnogo ranije i da reaguje. Da li je ili nije to ne znam, ali očigledno nije dovelo do rezultata koji bi tu decu svrstali u neproblematičnu", rekla je Markovićeva.

Ona je dodala da ovo nije uobičajeni oblik vršnjačkog nasilja.

"Kad je u pitanju dečak sa smetnjama u razvoju mene interesuje da li on ima pratioca, kako je moguće da je bio bez nadzora", ponovila je sagovorica Usijanja dana.

(Kurir.rs)