NA 125. GODINA OD PRVE POZORIŠNE PREDSTAVE U VRANJU: Festival Borini pozorišni dani treba da bude prepoznatljiv

Ekskluzivno dva i po meseca pre festivala predstavljene selektovane predstave ovogodišnjih 41. "Borinih pozorišnih dana".

Na 125. godina od prve pozorišne predstave koja je odigrana u Vranju predstavljen je novi koncept i novi vizuelni identitet ovogodišnjeg festivala "Borini pozorišni dani".

Festival će biti održan od 21. do 28. oktobra pod sloganom "Od Sofke do Nejre" .

Nagrada publike od ove godine nosiće ime Radoslava Radivojevića utemeljivača festivala

Konferencija za novinare održana je u sali vranjskog Pozorišta.

Selektor 41. Borinih pozorišnih dana Slobodan Savić zahvalio se gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom, domaćinima i organizatorima festivala, jer su prihvatili gotovo sve njegove predloge sa novim pozicioniranjem festivala na pozorišnoj mapi Srbije. "Imamo odlučnu i nedvosmislenu podršku gradske uprave vrlo dobru materijalnu podršku Ministarstva za kulturu i to su bili preduslovi da bismo mogli da sprovedemo ove promene i restruktuiranje festivala za ovako kratko vreme", rekao je Savić.

foto: T. S.

U konkurenciji festivala je šest predstava, ,,Nečista krv’’ , Narodnog pozorišta iz Beograda, "Ana Karenjina’’, Novosadskog pozorišta, predstava "Pučina’’ Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, ,,Ivanovo samoubistvo’’ Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine, predstave ,,64’’ Ateljea 212 i ,,Ako dugo gledaš u ponor’’ regionalnog pozorišta Novi Pazar. Van konkurencije su premijera vranjskog teatra "Okamenjeno more’’ i predstava ,,Placebo’’ Narodnog pozorišta iz Prištine, koja će biti izvedena poslednje večeri festivala, u čast nagrađenih.

"Festival " Borini pozorišni dani" treba da bude prepoznatljiv sam po sebi i kroz nagrade i kroz kompletan koncept. Moj koncept je uvek bio jasan to su umetnički važne i relevantne predstave estetski i poetski sofisticirane. Nije bilo lako opredeliti se za šest predstava. Nisam napravio niti jedan kompromis , predstave nisu slučajno odabrane bez obzira na tu neveselu situaciju u pozorištu zbog pandemije kovida 19. Ovih šest predstava apsolutno zaslužuju da budu u selekciji ovog festivala. Ovogodišnji festival biće održan pod sloganom "Od Sofke do Nejre". Sam podnaslov je najmanji zajednički imenitelj i sadržatelj jednog širokog tematskog korpusa koji otvaraju predstave koje sam odabrao za 41. festival", istakao je Savić i dodao: "Sve predstave su posvećene muško ženskim odnosima unutar i izvan braka, preispitivanje uloge porodice u društvu, kritičko- fenomenološko preispitivanje položaja žene u našem društvu od Sofke do njene dvadesetprvovekovne bliznakinje po stradanju i usudu, a to je Nejra", kazao je Savić.

foto: T. S.

Gradonačelnik Vranja je selektoru ovogodišnjih "Borinih pozorišnih dana" čestitao na nagradi koju je dobio za pozorišnu kritiku ističući da je Slobodan Savić doneo nove vrednosti u organizovanju festivala.

"Drago mi je da danas možemo da predstavimo vranjskoj, ali i srpskoj kulturnoj javnosti selekciju predstava za 41. "Borine pozorišne dane". Rano to činimo ali imajući u vidu da smo prošle godine imali situaciju sa koronom i da smo upali u vremenski tesnac što se tiče organizacije "Borinih pozorišnih dana" i festivala "Joakim Vujić", krenuli smo sa gospodinom Savićem na vreme sa pripremama programa 41. "Borinih pozorišnih dana". Smatram da to predstavlja jednu novu vrednost i ozbiljnost u pristupu organozovanja ovog festivala nadam se da će profesionalizam i iskustvo koje ima gospodin Savić doprineti da ovaj festival bude prepoznatljiv na kulturnoj i pozorišnoj mapi Srbije. Kao rukovodstvo grada imamo cilj da ovaj festival zaista dostigne znatno novi, viši nivo i da bude primer prave decentralizacije na kulturnoj i pozorišnoj mapi Srbije. Ovaj festival imajući u vidu da smo dobili savremenu zgradu pozorišta koja ispunjava sve tehničke uslove treba da ima znatno viši nivo i da ćemo kao lokalno rukovodstvo izdvajati uvek, dati podršku i sarađivati sa selektorom oko predstava "", rekao je gradonačelnik dr Slobodan Milenković.

Nenad Jović, direktor pozorišta istakao je da je jedan od glavnih ciljeva u radu bio da festivalu "Borini pozorišni dani" bude vraćen stari sjaj.

Festival će biti održan od 21. do 28. oktobra. Prvog dana na Dan pozorišta biće izvedena predstava vranjskog pozorišta, ostalih šest dana je takmičarski deo, i osmog dana je dodela nagrada.

"Siguran sam da ćemo učiniti da festival "Borini pozorišni dani" bude jedan od najznačajnijih festivala pored "Sterijinog pozorja", rekao je Jović. Umetnički direktor vranjskog teatra Bojan Jovanović naglasio je da će festival imati stručni žiri i jasno definisane nagrade. Nagrade će nositi ime Borisava Stankovića i dodeljivaće se za najbolju predstavu za dramaturgiju,

dramatizaciju i adaptaciju, za najbolju mušku i za najbolju žensku ulogu. "Uz ove četiri nagrade koje će dodeljivati stručni žiri ostaje nagrada publike koja će od 41. festivala nositi ime Radoslava Radivojevića utemeljivača festivala čoveka koji je najzaslužniji za nastanak ovog festivala. Ustanovljen je novi vizuelni identitet festivala koji se neće menjati i nagrade Borisav Stanković za najbolju predstavu. To je radio tim dizajnera iz Vranja Idejno rešenje zajedno su osmislili Dragan Dejanović, Dejan Mihajlović i Marko Stamenković’’, rekao je Jovanović. Ukupan budžet ovogodišnjeg festivala je pet miliona dinara, tri miliona obezbedio je Grad Vranje, milion dinara Ministarstvo kulture i milion dinara sponzori, rečeno je na konferenciji za novinare.

Kurir.rs/T.S.