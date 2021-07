LOVCI ODSTRELILI SRNDAĆA KOJI JE NAPADAO LJUDE U OKOLINI KRUŠEVCA: Istrčao iz kukuruza pa povredio i dve devojčice (FOTO)

Po nalogu veterinarskog inspektora, lovci su sinoć odstrelili srndaća zbog kog su meštani Pepeljevca, sela nadomak Kruševca, desetak dana živeli su strahu.

Životinja je ulazila u dvorišta, bašte, nasrtala na ljude i povredila nekoliko osoba.

Prva u Pepeljevcu susret sa srndaćem pre deset dana imala je 65-godišnja Zorica Živadinović. Napao ju je u bašti gde je sa suprugom brala luk.

"Kako sam ja ustala, savila i podigla se, on je krenuo na mene, izbo me. Imam tri, četiri ovde uboda, sečeno kao nožem. Držala sam ga, akala sam se sa njim za rogovi. Muž mi isto ima modrice na ruku i na nogu kako ga držao, pustio ga i on je otišo", priča Zorica.

foto: Printscreen/RTS

U dvorište porodice Velinov srndać je ušao preksinoć. Istrčao je iz kukuruza, preskočio bazen kraj koga se igralo četvoro dece, oborivši i povredivši najpre šestogodišnju Saru.

"Ja sam mislila da se onesvestila, ja sam prišla i ona je ustala i pobegla, a on je počeo mene da juri", priča desetogodišnja Višnja Velinov.

Otac napadnutih devojčica Igor Velinov kaže da je Sara imala udarac u glavu i rasekao ju je rogovima, dok je Višnju posekao po stomaku.

foto: Printscreen/RTS

"Deca su počela da vrište, ja sam izleteo napolje, uhvatio sam ga za rogove i kad su deca bila na bezbednom, ja sam ga pustio", dodaje Igor.

Video-snimak koji kruži internetom, napravljen u susednom Lukavcu, budi je sumnju da srndać iz Pepeljevca obilazio i okolna sela. Po načinu na koji je napada i bez straha prilazi ljudima, lovci su procenili da je reč o grlu koje je čuvano.

foto: Printscreen/RTS

"Takvo ponašanje srneće divljači u prirodi nije uobičajeno. Krajem jula počinje sezona parenja kada kod muških jedinki prorade hormoni, imaju želju za parenjem i srndać tada u potpunosti promeni ponašanje. On čoveka koji ga je do juče hranio, sa kim se mazio i gde je ulazio u kuću, napada. U kontaktu smo sa ZOO higijenskom službom da pokušamo da ga uhvatimo", objašnjava Milomir Civić, upravnik Loviša Rasina Kruševac.

Lovačko udruženje u Kruševcu saopštilo je večeras da su članovi lovočuvarske službe oko 20 časova u sanitarnom lovu, koji je i usmeno naložio i veterinarski inspektor, u ataru sela Pepeljevac, u blizini reke Pepeljuše, odstrelili srndaća koji je prethodnih dana napadao ljude.

Po nalogu veterinarske inspekcije, odstreljena životinja biće poslata u Veterinarski institut u Kraljevu radi daljih ispitivanja.

(Kurir.rs/RTS)