OVO VEROVATNO NISTE VIDELI JER SE POSLEDNJI PUT DESILO 1961 Test opterećenja Tvrđavskog mosta! Nekad su to radili tenkovi JNA

NIŠ - U Nišu je počeo test opterećenja novog svetlećeg Tvrđavskog mosta danas oko 12 časova kada se prvi deo taksista parkirao na sredini ovog prelaza koji je građen preko 500 dana iako ima samo 64 metra.

Iz Direkcije za izgradnju grada su ovo najavili, ali malo je ko mogao da poveruje da će se izabrati pijačni dan u Nišu i to u podne odnosno vreme kada je frekvencija najviša u toku nedelje na ovom mostu. Kod Tvrđave i s druge strane mosta se stvaraju gužve tako da je policija počela da pušta ljute građane, ali se to sigurno kosi sa pravilima testa jer ne mogu ljudi da prelaze most u isto vreme dok se meri opterećenje.

- Kada je ranije rađen test opterećenja na mostu te 1961. godine, Tvrđavski most napravljen od 240 tona čelika je isprobavan tako što su tri dana na mostu bili parkirani tenkovi JNA - kaže jedan penzioner koji je prvo čekao, a onda je sa zembiljem pušten da pređe Tvrđavski most.

Izgled ovog mosta izazvao je brojne komentare. Mnogima se nije dopalo što je prve večeri svetleo ljubičasto. Neko je uvideo da to zaista nije spojivo sa duhom Stambol kapije na Tvrđavi pa je bio zelen, a onda je svetleo u bojama srpske zastave.

