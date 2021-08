DA LI STE VIDELI KAKO SADA IZGLEDA TVRĐAVSKI MOST U NIŠU: Zasvetleće u bojama zastave Srbije (FOTO, VIDEO)

NIŠ - Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski najavila je danas da će Tvrđavski most za sada biti osvetljen u bojama srpske zastave, a da će drugim bojama svetleti posebnim danima, poput Dana borbe protiv raka dojke i Dana epilepsije.

Osvetljenje, po završetku obnove mosta, koje je najpre bilo pink, potom zeleno, plavo, žuto i na kraju u bojama srpske zastave, društvene mreže preplavljene su komentarima na račun ideje da se osvetli ograda mosta koja grad spaja sa Tvrđavom, starom oko 2.000 godina.

Prilikom obilaska dela Bulevara Nemanjića na kojem se gradi novi park, Sotirovski je kazala da je projektom predviđeno da se osvetljenje postavi ispred i iza mosta, ali ne i na samom mostu, a ti radovi, dodala je, trebalo bi da budu vrlo brzo završeni.

"Mislim da su to projektanti lepo zamislili i da je to spoj tradicionalnog i modernog. Naravno, uvek ćete imati različita mišljenja. Da smo postavili baklje koje svetle noću, u duhu Tvrđave, mislim da mnogi ne bi bili zadovoljni", izjavila je Sotirovski.

Povodom brojnih komentara na društvenim mrežama na račun izgleda i osvetljenja mosta, Sotirovski je kazala da se rukovodi narodnom izrekom "da o ukusima ne treba raspravljati" i "da je lepota u očima posmatrača".

"Ukoliko želite da vidite da je nešto lepo, biće vam lepo, ako ne, onda ćete da ružite i ono što je najlepše. Različiti smo ljudi, različita su mišljenja, ali su za vrlo veliku osudu komentari u kojima se ljudi služe psovkama i uvredama i na nacionalnoj osnovi i verskoj pripadnosti", istakla je Sotirovski.

Prema njenim rečima, u ovom trenutku najvažnije to što su i trg i most završeni tako da mogu spremni da dočekaju Nišvil, Filmske susrete, Dane vina i Dane turizma i sve one manifeacije koje se u Nišu pripremaju za avgust i septembar.

"Na trgu i mostu još nije definitivno sve završeno, čiste se stakla, zameniće se kocke koje su ulegle i očekuje nas postavljanje klupa po ugledu na one iz Barselone. Mnosi su pogrešno razumeli, nismo ih kupovali u Barseloni, samo su napravljene po uzoru na one koje su tamo postavljene", rekla je Sotirovski.

Gradonačelnica Niša odbacila je navode opozicionih stranaka da je cena rekonstrukcije mosta i trga tajna i navela da su radovi na trgu, mostu i uređenju parka ispred Gradske kuće koštali 253 miliona dinara.

