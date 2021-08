SRPSKO SELO SE DEFINITIVNO PREMEŠTA: Stigla zvanična potvrda iz Vlade Srbije MEŠTANI OD JESENI NA NOVOJ ADRESI

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović potvrdila je da će svi meštani borskog sela Krivelja biti preseljeni i da će Vlada Srbije formirati radnu grupu koja će se baviti tim problemom.

- Naši strateški partneri su hteli da isele samo pola sela, ali će morati da se iseli čitavo selo. Sledeće nedelje biće formirana radna grupa koju će činiti predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva finansija, Poreske uprave, kao i naši strateški partneri "Ziđin" i naravno meštani. Da napravimo plan i da vidimo koliko će novca biti potrebno za proces preseljenja svih meštana jer ne možemo da pustimo da ljudu tako žive. Sa problemima meštana Krivelja susreli smo se po formiranju vlade u oktobru - kazala je ministarka i dodala da bi pomenuta radna grupa u narednih mesec dana trebalo da napravi plan i na jesen da se krene sa tim procesom.

Mihajlović je naglasila da je činjenica da se RTB Bor razvija i da dobijamo uskoro prvi zeleni rudnik u Srbiji "Čukaru Peki", ali prema njenim rečima svi ljudi koji tu žive moraju da imaju pristojne uslove za život.

- U saradnji sa strateškim partnerima i imajući u vidu sve informacije jedino rešenje je preseljenje celog sela. To nije samo podrška Ministarstva meštanima - to je naš zadatak. U redu je da se kopovi šire, to i hoćemo, ali hoćemo i dobre uslove za sve ljude koji tamo žive - rekla je Mihajlovićeva.

