SVAKA ČAST, DEVOJKO! Aleksandra je jedna od najboljih studentkinja medicine, a ne libi se da pomaže u štali i na njivi

Aleksandra Stojanović (25) iz Velikog Izvora kod Zaječara završila je Medicinski fakultet u Nišu kao jedan od najboljih studenata, o čemu u prilog govori Dositejeva stipendija koju Fond za mlade talente dodeljuje najboljima!

To je ipak ne sprečava da se bavi poljoprivredom, da pomaže roditeljima u štali, na polju, u kućnim poslovima oko spremanja hrane ili čišćenja doma.

"Moja porodica se dugo godina bavi poljoprivredom, to je ono od čega mi živimo, to je ono od čega sam se školovala. Volim da pomognem kad to mogu, uvek sam između ispitnih rokova dolazila i pomagala šta god je bilo potrebno", navodi ova pametna i vredna devojka.

Usavršavanju nema kraja i zato Aleksandra već ima velike planove za svoju budućnost, uskoro je očekuje i stažiranje.

"Sa dobrom organizacijom se mogu uskladiti fakultet, učenje i redovno polaganje ispita, ali i porodica, prijatelji, društvo", priča Aleksandra kojoj su interna medicina i neurologija najomiljenije grane za učenje i rad.

Ponosna je i njena majka Mirjana.

"Po zanimanju sam medicinska sestra, donosila sam joj špriceve, davala je injekcije i tablete lutkama, previjala im rane itd... Od tada je zavolela medicinu. Ona je produžila tamo gde sam ja stala i nijedna majka nije tako srećna kao ja", kaže ona.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:46 STUDENTI ARHITEKTURE ČUVAJU TRADICIJU I KULTURU ROGLJEVSKIH PIVNICA