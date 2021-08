U NIŠU RASTE BROJ KORONA ZARAŽENIH: Dnevno 100 novoobolelih, 80 odsto njih nije primilo vakcinu i ima manje od 35 godina

U Nišu raste broj zaraženih korona virusom, tako da je za poslednja 24 sata epidemiološka situacija pogoršana sa više od 100 novoobolelih.

Milan Nikolić, koordinator kovid ambulante Doma zdravlja Niš za Kurir televiziju kaže da je pogoršanje poprilično u odnosu na jun kada nije bilo obolelih i po deset dana u kontinuitetu.

"Brinu nas mlađi ljudi koji imaju teži oblik bolesti sa obostranom upalom pluća, koji završavaju na bolničkom lečenju", rekao je on i dodao da dolaze i vakcinisani građani, ali da je njihova klinička slika mnogo bolja, što i jeste poenta imunizacije.

Zamenik direktora DZ Niš Danijela Nešić dodaje da je povećan broj prvih pregleda.

"Više od 80 odsto novoobolelih su oni koji nisu primili vakcinu, uglavnom su to mlađi ljudi do 35 godina, a nešto je manji procenat preko 35 do 65 godina", objasnila je ona.

Dnevno se ka Infektivnoj klinici uputi do 7, 8 najtežih slučajeva, dodala je dr Nešić.

