UŽAS! BABA ZA ČINI KORISTILA MENSTRUALNU KRV Ispovest muškarca (50) iz Negotina koji je bio žrtva vlaške magije SEKLO ME KAO NOŽEM

D.K. (50) iz sela Kobišnica otkrio je da zbog posesivnosti jedne žene iz susednog sela koja je bacila oko na njega i vlaške magije umalo nije ostao bez glave!

- Mi Vlasi verujemo u vlašku magiju. To nam je u genima. Vlaška magija je deo naše tradicije. Oduvek je postojala i zauvek će postojati. Mi živimo sa tim. Međutim, ono što se meni desilo pre nekoliko godina, prevazilazi čak i najkošmarnije snove. Jedna moja poznanica iz susednog sela bila se zagledala u mene, a da ja to nisam znao - započeo je priču krupni muškarac iz negotinskog kraja.

Navodi da ga je žena bukvalno proganjala, ali pošto je odbio da budu u vezi odlučila je da se obratili ženi koja navodno baca čini.

- Prilikom nekoliko naših susreta, a uvek je to bilo u društvu zajedničkih prijatelja, meni je pokušavala da stavi do znanja da joj je stalo do mene. Na žalost ili na sreću, ja to nisam shvatio, pa je ona rešila da za moje osvajanje angažuje babu vračaru iz Vratne. Ja, koji sam do tada bio pun muške snage, odjednom shvatim da moja se*sualna moć, ali i snaga uopšte drastično opadaju - priseća se u neverici D.K.

Nije se ni setio da u tom trenutku potraži stručnu pomoć lekara već je prvo zakucao na vrata jedne žene koja je navodno vračara.

- Kao i svaki Vlah pomoć sam zatražio od vračare. Međutim, ta prva vračara koju sam posetio, nije uspela da reši moj problem. Isto je bilo i sa drugom, trećom… A meni je bivalo sve gore i gore. U predelu donjeg stomaka nešto me je seklo kao nožem. Bezbroj puta na dan. Izgubio sam apetit - priča D.K..

Upao je u pravu krizu i nije znao šta ga je snašlo. Medicina sad nije mogla da mu pomogne jer su svi rezultati bili dobri.

- Svako jelo mi se gadilo. Imao sam neprestane mučnine i stalnu vrtoglavicu. Naglo sam gubio na težini tako da su se moji ukućani uplašili da bolujem od neke opake bolesti i insistirali da moram kod lekara. Međutim, lekarski nalazi i analize krvi i urina nisu ništa pokazivali. Medicina nije mogla pronaći razlog takvog mog stanja. I onda, kad mi je već i sam život bio doveden u pitanje, jedna vračara iz Male Kamenice uspela je da reši moj problem! E ta vračara mi je rekla da one pre nje nisu mogle da razbiju čini jer je u njihovom pravljenju korišćena menstrualna krv - sa gađenjem priča D.K.

Menstrualna krv je inače jedan od najčešćih rekvizita za verske obrede odvajkada i širom sveta, piše Jasna Jojić, veliki poznavalac vlaške magije. I Vlahinje kao i Srpkinje i sve druge žene nose to u genima. O tome su pisali i Sigmund Frojd i Fridrih Engels… A Klod Levi Stros je zabeležio više od stotinu mitova koji imaju veze sa moćima menstrualne krvi i paničnim strahom od devojčice koja dobija prvu menstruaciju i bojazan od žene koja ima menstruaciju.

Zato je se*s tokom ciklusa oduvek bio tabu za muškarce, a žena ga je na njega mamila. Mit je odvajkada da se nikada neće osloboditi žena sa kojim su opštili tokom ciklusa. U nekim se narodima u to toliko veruje da žene stavljaju po kap menstrualne krvi u kafu ili vino... Izgovore nekoliko "čarobnih" reči i kad muškarac popije jednostavno poludi...

Vlaška magija je magija prirode i prati njene ritmove. Nije slučajno da menstrualni ciklus kod žena traje 28 dana baš onoliko koliko traje i lunarni ciklus. Zbog toga je boginja-majka u raznim kulturama bila i boginja Meseca.

Žene podsvesno znaju, a vlaške vračare ponajviše, da je menstrualna krv moćnija od krvi bilo koje podnete žrtve u ritualima koji to zahtevaju. Zato su čini napravljene u ritualima u kojima se koristi menstrualna krv jedne od najmoćnijih i veoma ih je teško otkloniti.

Među najzanimljivijim magijskim ritualima za izazivanje impotencije je jedan sa prstenom. Prema zapisu Aleksandra Nicića i Jovan Protića žena sa kojom muškarac ima se*sualni odnos pogleda ga dok spava kroz prsten zamočen u menstrualnu krv. Muškarac nakon toga oseća stalnu potrebu za njom odnosno žiganja i trnjenje ispod pleksusa.

Timočka krajina je u tradiciji i srpskog i vlaškog življa kraj koji je sačuvao autentična prastara verovanja i rituale. Vekovima se ta verovanja održavaju izmešana sa pravoslavljem, posvećena i okrenuta prirodi, njenim znanim i neznanim tajnama.

Jednu od najvećih tajni - ženski menstrualni ciklus - ni savremena nauka ne uspeva da dokuči do tančina.

Da li timočke žene poznaju tajnu ženskog ciklusa i moć menstrualne krvi više i od savremene nauke ostaje nam samo da nagađamo. Ali vam svakako ne želimo da budete meta rituala u kome je korišćena menstrualna krv.

(Kurir.rs/TV Best/Alo)