VRAČARA DOŠLA GLAVE NARKO-DILERU: Tocilo pomoću VLAŠKE MAGIJE švercovao heroin, debelo PLAĆAO BABU, pa završio u apsu!

Tocilo je verovao da će mu vračara pomoći da rasproda narkotike i čekao je da mu ona pomoću svojih magijskih moći i vizija saopšti kad je najbolji trenutak da proda robu.

- Pre hapšenja policija je prisluškivala Novakovića. Tada se došlo do bizarnog otkrića. On je svakodnevno održavao kontakt sa jednom babom koja se bavi vlaškom magijom. Od nje je, između ostalog, tražio savete za posao. Rekao joj je da ima robu i da treba da je proda, a ona mu je govorila da ništa ne brine jer će mu reći kad je najpovoljniji trenutak za to - ispričao je izvor nedeljnika Ekspres i dodao da je Tocilo usluge vračare plaćao stotinama evra.

Kako kaže izvor ovog nedeljnika, narko-dilera je s babom iz istočne Srbije spojio Velibor Cvetkov (59) iz Niša, koji je uhapšen zajedno sa njim.

- Cvetkov je rekao Tocilu da on već godinama ide kod te vračare i sluša njene savete. Ubedio ga je da ona nikada nije omanula - dodao je izvor i otkrio da je Tocilo navodno imao zaštitnika u policiji, koji mu je nagovestio da je pod nadzorom.

- Njemu je dojavljeno da su u blizini njegove kuće u Ameriću kod Mladenovca postavljene kamere za tajni video-nadzor. Malo pre hapšenja on je pronašao kameru na drvetu i navodno se pomokrio na nju i pokazao srednji prst - otkrio je izvor.

Podsetimo, policija je 14. novembra u velikoj akciji uhapsila Mladena Novakovića, Velibora Cvetkova i Sašu Nikolića (37).

- Sumnja se da je Tocilo drogu nabavljao iz Turske. Heroin je krio u burićima koji su bili zakopani u šumi u okolini Mladenovca. Paketi su bili obeleženi slikama kobre sa natpisom „king“ (kralj). Heroin, koji je oduzet od Novakovića, izuzetne je čistoće, a procenjuje se da bi daljim mešanjem od 77 kilograma moglo da se napravi čak 350 - ispričao je ranije izvor Kurira.

Kako smo već pisali, Tocilo je letos počeo da se bahati novcem. Za kratko vreme je promenio dva luksuzna automobila, prvo je nabavio džip „mercedes“, ali ga je brzo zamenio džipom „porše“, koji mu je nakon hapšenja oduzela policija.

- On je letos sredio nekoliko pomoćnih objekata na imanju u Ameriću. Opremio je kokošinjce i u njih navodno uložio 50.000 evra. Njegovi kokošinjci imaju fasadu, a opremio ga je opremom iz inostranstva - ispričao je Kurirov izvor.

