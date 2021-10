MINUT ĆUTANJA ZA ŽIVOG ČOVEKA Ne stišava se bura nakon skandala u Šapcu, Dejana proglasili mrtvim, a kad se ušetao NASTAO JE TAJAC

Ne stišava se bura nakon nesvakidašnjeg događaja koji se dogodio tokom svečanog otvaranja izložbe slika umetnika Ljube Popovića u Narodnom muzeju u Šapcu!

U trenutku otvaranje postavke, podsetimo, pojavila se informacija da je preminuo poznati šabački slikar Dejan Ulardžić, a zatečeni prijatelji i organizatori izložbe odmah su održali minut ćutanja u čast jednog od najpoznatijih gradskih umetnika.

Ipak, samo nekoliko trenutaka kasnije, Ulardžić je stigao u Muzej, a vest o njegovoj navodnoj smrti i dolasku u gradsku ustanovu kulture od srede je glavna tema i vest u Šapcu, ali i medija van grada na Savi.

Prijatelji i saradnici Dejana Ulardžića su znali da je tokom prepodneva bio u Hitnoj pomoći te nisu posumnjali u verodostojnost informacije koju su dobili neposredno pred otvaranje izložbe. Kustos Tatjana Marković objasnila je da zbog specifičnosti situacije i vremenskog tesnaca nije razmišljala o istinitosti vesti koju je saopštila prisutnima u Galeriji Muzeja.

- Neposredno pre otvaranja izložbe osobe koje su lični prijatelji Dejana Ulardžića saopštili su mi da je preminuo. Imala sam zadatak da govorim o stvaralaštvu Ljube Popovića i vest o smrti sam dobila od Dejanovog kućnog prijatelja koji me je zamolio da to saopštim javno. Iako smo imali predviđen protokol kad je otvaranje izložbe u pitanju, odlučila sam da dobijenu informaciju saopštim prisutnima jer je umetnik zaslužio odavanje pošte. Sve se ovo odvijalo u veoma kratkom vremenskom roku i misao da ne podelim dobijenu informaciju svakako bi izazvala reakcije. U publici sam primetila Dejanove prijatelje i saradnike, vidno uznemirene i uplakane. U trenutku dok izgovaram da je preminuo u prostoriji je nastao tajac. Naravno, da nisam ni pomišljala u istinitost informacije s obzirom na to da je stigla iz nekoliko izvora za koje znam da su deo njegovog biližeg okruženja i da su bili u kontaktu sa članom njegove porodice - govori o detaljima Marković.

Sve počelo kao pošalica Ulardžić je prokomentarisao nesvakidašnji slučaj. - Dolazim na izložbu gde su prisutni moji brojni prijatelji i poznanici koji me dočekuju sa suzama u očima i razgoračenih pogleda. Nisam znao o čemu se radi, ali su mi odmah objasniti - kaže slikar. Do bizarnog događaja došlo je tako što su se dvojica njegovih prijatelja neslano našalili, a jedan je rekao kako je on umro. - To su čuli i drugi, a spletom nesrećnih okolnosti, ja sam u tom trenutku bio u Hitnoj pomoći. Proveo sam tamo više sati zbog visokog pritiska i kada mi se stanje stabilizovalo, pustili su me. Čak sam razmišljao da zbog zdravstvenog stanja ne odem na izložbu, ali sam obećao svojim prijateljima i zbog toga sam se tamo pojavio - ispričao je slikar i istakao kako su mu mnogi rekli da će to jednog dana biti simpatična anegdota.

Dodaje da se Ulardžić pojavio vrlo brzo.

- Nakon odavanja počasti i završetka protokolarnog dela ugledala sam Dejana. Moram da priznam da su mi osećanja bila pomešana. Sa jedne strane bila sam srećna što vest nije bila istinita, ali sam se zapitala šta se dogodilo - kaže Marković.

