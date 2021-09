ODRŽALI MINUT ĆUTANJA ZA PREMINULOG SLIKARA, A ON SE POJAVIO! Šok u Šabačkom muzeju, svi su mislili da je UMRO dok je bio u Hitnoj

Jedna od najbizarnijih vesti poslednjih meseci stigla je iz, ni manje ni više nego iz Šapca, gde je grupa poštovalaca umetnosti u jednom muzeju organizovala minut ćutanja za slikara Dejana Ulardžića, a onda se on pojavio na vratima.

Naime, u Šapcu je ove nedelje organizovana izložba Ljube Popovića tokom koje je iznenada stigla vest da je Ulardžić preminuo. Vidno uznemireni i potreseni odlučili su da odaju počast navodno preminulom umetniku, ali onda se, kao grom iz vedra neba upravo on pojavio na vratima. Prema rečima svedoka, ne zna se ko je bio u većem šoku - da li ljudi koji su dobili vest o smrti umetnika ili sam Ulardžić.

Umetnik je za beogradske medije prokomentarisao kako situacija nije bila nimalo smešna, objasnivši kako je došlo do zabune.

- Možete li da zamislite tu situaciju da dolazim na izložbu, gde su prisutni moji brojni prijatelji i poznanici, koji me dočekuju sa suzama u očima, razgoračenih pogleda. Nisam znao o čemu se radi, ali su mi odmah objasniti. Do bizarnog događaja došlo je tako što su se dvojica njegovih prijatelja neslano našalili, a jedan je rekao kako je on umro. To su čuli i drugi, a spletom nesrećnih okolnosti, ja sam u tom trenutku bio u Hitnoj pomoći. Proveo sam tamo više sati zbog visokog pritiska i kada mi se stanje stabilizovalo, pustili su me. Čak sam razmišljao da zbog zdravstvenog stanja ne odem na izložbu, ali sam obećao svojim prijateljima i zbog toga sam se tamo pojavio - ispričao je on i istakao kako su mu mnogi rekli da će to jednog dana biti simpatična anegdota.

- Mnogi mi kažu da će to biti jedna simpatična anegdota jednog dana. Verujte, meni neće. Em imam problema s pritiskom, em sam čovek u godinama, gazim 66. Kada sam ušao na izložbu i video reakcije ljudi, pomislio sam "zemljo, otvori se" - priznao je slikar, dok lokalni šabački mediji prenose da su prisutnima na izložbi najverovatnije kroz glavu prolazile mislim poput: "Mrtvak hoda".

