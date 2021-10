TANJA ŽIVI U KOLIBI KOJU JE SAGRADILA OD 100 € DRŽAVNE POMOĆI: Ima tešku bolest i samo 7.000 mesečno! ČEKA DA JE ZATRPA SNEG VIDEO

Leskovčanka Tanja Dimitrijević sa metastaziranom kancerom materice zimu dočekuje u kolibi od dasaka koju se sazidala od 100 evra državne pomoći prethodne godine.

03:43 Žena iz kolibe - Tanja Dimitrijević bez znaka

“Kupila sam daske i eksere, komšija mi dao ceradu, i sama napravila ovo na očevom placu, kako bih imala gde da spavam”, počinje svoju tešku ispovest za Kurir ova četrdesetšestogodišnja žena.

A kako je došla do situacije da u 21. veku usred Srbije živi u ovakvom stanju je još potresnija priča koja dokazuje da je ova nemoćna žena samo žrtva sistema.

foto: Kurir.rs/D. M.

“Sudimo se sa maćehom oko kuće mog oca. Taj process traje četiri godine pred Osnovnim suzdom u Leskovcu, a iako imam prava na nužni deo, mene tamo ona ne želi. Od muža koji me je tukao i maltretirao punih 14 godina sam se razvela, jer nisam imala gde sud je decu dodelio njemu, on je kuću u kojoj su živeli prokockao i propio, završio kao socijalni slučaj, a deca su nam sada rasuta po domovima i u hraniteljskim porodicama. Za niih me duša boli”, navodi Tanja.

foto: Kurir.rs/D. M.

Da situacija bude još gora, Tanji su prošle godine otkrili neoperativni kancer na materici.

“Kažu da je metastazirao i da ne može da se operiše. Trebalo bi da odem na konzilijum, da mi prepišu lekove, ali nema gde da se okupam, pa me sramota da idem”, kaže ona.

foto: Kurir.rs/D. M.

Na socijalnu pomoć nema prava jer prima porodičnu penziju od pokojne majke – 14.000 dinara.

“Ali pola od toga ide na kredit koji sam podigla da bih mogla negde da plaćam kiriju. Sada živim sa sedam hiljada i čekam da me zatrpa sneg. Jer ja više ne mogu da radim zbog svoje bolesti”, navodi ona.

Nada se da će joj neko pomoći, da barem nađe stan nad glavom:

- Ako ništa drugo, barem jedno kubence da se ne smrznem tokom zime. A komšije mi predlažu da anekako nabavim prikolicu onu metalnu od kamiona, pa da mi nju postave ovde. Možda tako i postoji šansa da ponovo vidim svoju decu i barem da ih još jednom zagrlim - poslednja je nada ove žene.

(Kurir.rs/D.M.)