NOVICA JE VLASNIK NAJOČUVANIJEG STOJADINA U SRBIJI: Objasnio zašto je vozilo staro 42 godine auto njegovog života

Ne postoji veće zadovoljstvo za Novicu Markovića iz Beograda nego kada sedne u svog „stojadina“ i posle okreta ključa začuje rad motora stare mašine.

On je vlasnik najočuvanijeg modela „zastave 101“ u Srbiji, automobila koji je na ulice Jugoslavije stigao tačno pre 50 godina. Iako se ne proizvodi još od 2008. godine, svi vlasnici se kunu u „stojadina“ i ne bi ga se odrekli do poslednjeg zvuka njegovog motora. Neuništiv je „kec“ Novice Markovića, za 42 godine, koliko je u njegovom i vlasništvu njegove porodice, pregurao je sve i svašta, a radi kao prvog dana.

- Automobil je kupio još moj deda, nasledio otac, a sada ga vozim ja. Ovim „stojadinom“ sam dovezen iz porodilišta, a u njemu se sada voze moja deca. Ne bih ga prodao ni menjao ni po koju cenu - kaže Novica, osnivač „Zastava 101 kluba“, za Alo!.

"Stojadin" naš najprodavaniji automobil

Malo je poznato, kaže Novica, da je „stojadin“ naš najprodavaniji automobil, proizveden u 1.273.000 primerka, od čega je 224.000 otišlo u izvoz u nekih tridesetak zemalja, a svi i dalje misle da tu titulu nose „fića“ i „jugo“.

- „Stojadin“ je oborio sve rekorde u izvozu, sedamdesetih je proglašen za auto decenije. Osećaj komunikacije vozača i mašine je nešto posebno. To mogu da razumeju ljudi koji voze ovakve automobile. To je nešto jedinstveno, vozim ga kako ja hoću, a on se meni javlja trešenjem, bukom, javlja šta je njemu potrebno. Ne smeta mi što mu je maksimalna fabrička brzina 135 kilometara na čas - pokušava da objasni ovu vezu Novica.

A kao vlasnik starog modela automobila koji podseća na neka srećna i sigurna vremena iz perioda SFRJ, doživljava brojne pozitivne reakcije dok ga vozi Beogradom i Srbijom.

- Nema čoveka kada stanem na semaforu da mi ne mahne ili ispruži palac u znak odobravanja i podrške. Kada stanem, ljudi često priđu oduševljeni i pitaju me o mom „stojadinu“ razne stvari - navodi Novica, koji ističe da i njegova deca uživaju u „kecu".

Inače, njegov „stojadin“ tri puta je bio potpuno uništen u saobraćajnim nesrećama i prešao je 240.000 kilometara.

- Preživeo je prevrtanje na krov, bio je izobličen posle udara kamiona i saobraćajne nezgode usled poledice. Svaki put smo uspeli da ga popravimo. Voziću ga dok god budem mogao da ga popravim i registrujem - navodi ponosni vlasnik, koji ističe da auto nikad nije bio garažiran, ali je od prvog dana pokrivan ciradom.

Ko je sve vozio zastavu 101?

Od samog početka, „zastava 101“ je privukla pažnju javnih ličnosti SFRJ. Poznati sportisti su takođe kupovali „zastavu 101“, a fudbalski klub Crvena zvezda je kupovao crvene i bele „stojadine“ za svoje igrače. Zvezde reli sporta kao što su Branimir Perić Džo, Branko Nađ i Jovica Paliković su se čak i takmičili sa svojim „stojadinima“. Oficiri JNA su takođe poštovali domaći proizvod i za svoj porodični automobil su naručivali „zastavu 101“.

Italijanski, a naš

„Zastava 101“ je bio naš prvi i poslednji automobil. Prvi zato što je prvi moderan hečbek u Evropi koji je proizveden po licenci „fijata 128“. Potpis nose Dante Đijakosa i Paolo Boano za dizajn ovog auta. Aurelio Lamperdi poznat po „ferari“ motorima, nosi potpis za motor. Iako ima italijansko poreklo, „stojadin“ je naš nacionalni automobil. Predserijska proizvodnja počela je 1971. a krajem te iste godine i početkom 1972, kada je nova fabrika u Kragujevcu dovršena, krenula je serijska proizvodnja. Odmah je krenula histerija i formirale su se duge liste poručenih primeraka. Prema rečima Novice Markovića, nema porodice koja ga nije vozila, i to je auto mladosti mnogih ljudi.

(Kurir.rs/Alo)

Bonus video:

05:05 Begrađanin veran Zastavi 101