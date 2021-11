DEKA RAĆO IZ KOSJERIĆA RAZVIO NEVEROVATAN BIZNIS: Farma GLISTA mu donosi čistu zaradu! (FOTO)

Iako zagazio u pozne godine za dedu Radosava Markovića iz sela Ražana kod Kosjerića može se reći da je jedan od najinovativnijih farmera u Srbiji. Dok njegovi vršnjaci uzgajaju krave, ovce i kokoške, Raćo ima kalifornisjke gliste i to ne bilo kakve već one koje daju kvalitetan humus. Kaže da ga jer rad održao, pa mu nije teško da sate provodi u glistenjaku. Ovim neobičnim poslom počeo je da se bavi sasvim slučajno i to nakon što je gledao emisiju na televiziji u kom je bilo reči upravo o humusu napravljenom od strane kalifornijskih glista.

foto: RINA

"To mi je delovalo primamljivo, ali mnogi su me tada gledali neshvaćeno. Nije im bilo jasno ni šta je to, ni kako funkcioniše. Predložio sam prijatelju da od toga možemo napraviti čudo, dok su nas komšije gledale radoznalo i pitali zašto se ne bavimo nekim normalnim poslom. Nabavili smo veću količinu kalifornijskih glisti iz Brčkog i počeli proizvodnju humusa za domaćinstva, što se nakon nekog vremena pokazalo kao odličan potez“, rekao je za RINU, Raćo Marković.

foto: RINA

Iako je svaki početak težak od svoje ideje nije odustao, kapacitete je širio i danas može da se pohvali da je broj legla kalifornisjkih glista u njegovom domaćinstvu čak 100 i da sam može da proizvede i do 350 litara humusa. Iako zahteva dosta rada kaže da ovakav vid proizvodnje nije čest u našoj zemlji i da može biti odličan poslovni potez za mlađe poljoprivrednike koji imaju volje i elana da se upuste u nove izazove.

foto: RINA

„Humus kalifornijskih glista predstavlja vrlo kvalitetno organsko đubrivo koje se dobija preradom organskog otpada, kao što su ostaci voća, povrća, lišća, stajnjaka, ostataka hrane. Uzgajaju se u zrelom stajnjaku kojeg razlažu pri ishrani, a ostatak koji ne usvoje u organizmu izbacuju kao humus. Ono što je važno jeste da on uvek ima dobru otkupnu cenu, a potražnja je zadovoljavajuća. Ovo đubrivo nema nikakav miris niti ima hemijske dodatke i odličan je za one koji žele na organski način uzgajati povrće, voće ili cveće. Glistenjak možete i sami napraviti ako nabavite leglo kalifornijskih glista“, otkriva deda Radosav.

foto: RINA

Ovako proizvedeno đubrivo poboljšava strukturu tla, ali i sadrži mnogo veću količinu korisnih bakterija i mikroba koji pozitivno utiču na razvoj i kvalitet same biljke. Glistenjak kao osnovno đubrivo se koristi i kao deo supstrata za proizvodnju rasada i sadnica, ali i za prihranu biljaka tokom cele godine.

foto: RINA

„Kalifornijske gliste su poput vrednih radnika koji rade na malim farmama. Veoma su profitabilne i mogu da proizvedu velike količine humusa na godišnjem nivou. Lako se razmnožavaju, pa tako na tim malim farmama iz dana u dan imate sve više radnika koji ustvari delaju za vas. Jedna glista izleže oko 20 novih glistica. Nisu zahtevne i mogu se uzgajati kako na otvorenom, tako i na zatvorenom prostoru. Od opreme najvažnije je da imate dobra kolica da dovozite stajnjak, kantu za zalivanje i lopatu“, objašnjava Radosav.

foto: RINA

Ono što bi svakako bio motiv više da se upustite u avanturu i sami formirate svoju malu farmu jeste činjenica da organska proizvodnja postaje sve zastupljenija u Srbiji i u svetu, pa produkti dobijeni uz pomoć humusa kalifornijskih glista postaju sve traženiji i samim tim deficitarni na domaćem, ali i na evropskom i svetskom tržištu.

Kurir.rs/RINA