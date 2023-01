KO PRELEŽI MORBILE, POSLE NEKOLIKO GODINA MOŽE DA DOBIJE SMRTONOSNU UPALU MOZGA! Stručnjaci apeluju: Roditelji da vakcinišu decu!

Male boginje ne samo da mogu da izazovu teške komplikacije i smrt već i više godina nakon preležane bolesti mogu da dovedu do zapaljenja mozga koje se uvek završava smrću.

Na roditeljima je izbor - da li će dopustiti da im dete dobije morbile ili će primiti izuzetno bezbednu MMR vakcinu i doživotno se zaštititi od te teške bolesti, poručili su danas eminentni stručnjaci.

foto: Press Centar UNS

Imunolog prof. dr Miloš Marković sa Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu istakao je da su male boginje veoma ozbiljna bolest, što su pomalo svi zaboravili, pa čak i neki lekari.

- To je jedna od najzaraznijih bolest, ima komplikacije u 30% slučajeva, od zapaljenja srednjeg uha, preko proliva pa do pneumonije (upale pluća, prim. aut.) u pet odsto slučajeva, a ređe veoma teške komplikacije kao što su encefalitis (zapaljenje mozga, prim. aut.).

Prof. dr Miloš Marković foto: Press Centar UNS

Čak može i posle više godina da se desi jedna forma encefalitisa koja se uvek završava letalno. Dakle, ako sad neko preleži male boginje, može da dobije fatalnu bolest posle pet do sedam godina, na primer - kazao je prof. Marković na konferenciji za novinare u Beogradu i dodao:

- Ovaj virus je sistemski i ostavlja stanje imunodeficijencije, tj. slabijeg imuniteta, koje traje mesecima i godinama. I sve studije na svetu pokazuju da imate veću smrtnost od drugih zaraznih bolesti ako ste preležali male boginje.

Prof. Marković je kazao i da je MMR sjajna vakcina i da jedna doza štiti ogromnu većinu ljudi, i do 93% u proseku, i od jedne doze su doživotno zaštićeni. Druga doza je uvedena da bi i onih nekoliko preostalih odsto bilo zaštićeno, skoro 100% njih.

Grip Svi da se vakcinišu U Srbiji su registrovane AH1, AH3 i B varijanta gripa, a prof. Miloš Marković naveo je da grip ove sezone ima ozbiljnu aktivnost i daje najteže forme bolesti. foto: Anna Tolipova / Alamy / Alamy / Profimedia - U SAD je broj hospitalizacija usled gripa u ovoj sezoni rekordan u poslednjih 10 godina, u Australiji je letos najveći broj hospitalizacija bio kod dece mlađe od 16 godina. Prevashodno ugrožene kategorije su stariji i hronični bolesnici, ali svi treba da dobiju vakcinu. Ove sezone samo u Americi je 85 dece umrlo od gripa - naveo je prof. Marković i dodao da nikad u sezoni nije kasno da se dobije vakcina jer se već posle dve, a najkasnije četri nedelje razviju antitela. Naveo je da su najveći rezervoar za širenje za gripa deca, koja su upravo krenula u školu. - Nemojte se iznenaditi da nam skoči broj težih formi bolesti i da nam se epidemija zahuktava. Jasno je da treba svi da se vakcinišu, moje troje dece, supruga i majka su se vakcinisali. Svake godine se treba vakcinisati protiv gripa.

- Ali ovo je živa vakcina i ne možemo da je damo osobama oslabljenog imuniteta, koje imaju neku bolest. Ako se većina vakciniše, štitimo i one koji ne mogu da se vakcinišu. Možete da budete otporni na određenu bolest samo ako je preležite ili ste vakcinisani protiv nje.

foto: Shutterstock

Dostupna u Srbiji "Fajzerova" bivalentna vakcina "Fajzerova" bivalentna vakcina protiv kovida, koja sadrži originalni vuhanski soj i podvarijante omikrona BA.4 i BA.5 od juče je dostupna u domovima zdravlja, naveo je dr Vladan Šaponjić iz "Batuta" i dodao da tzv. kraken podvarijanta omikrona još zvanično nije detektovana u Srbiji, što ne znači da nije stigla. dr Vladan Šaponjić foto: Press Centar UNS U domovima zdravlja je već oko mesec dana dostupna i "Modernina" bivalentna vakcina koja sadrži BA.1 omikron. Oba cepiva su preporučena starijima od 50 godina i hronično obolelim, a može da je primi svako stariji od 12 godina kao buster dozu posle najmanje dve doze monovalentne vakcine.

Nikakav drugi režim života, uzimanje supelemenata, šta god, neće vas zaštiti od neke bolesti. Naravno da je zdrav život važan i da pospešuje imunitet, ali vas neće zaštiti od konkretne bolesti. Roditelji treba da se plaše bolesti, a ne vakcine - istakao je prof. Marković, dok je doc. dr Emina Milošević sa istog instituta navela da vakcinu ne mogu da prime deca sa urođenim imunodeficijencijama, trudnice i oni koji imaju akutna febrilna stanja dok ona ne prođu:

foto: Press Centar UNS

Dr Vladan Šaponjić Onaj ko ima 60 godina preboleo je morbile Dr Vladan Šaponjić iz "Batuta" kazao je da do sada u Smederevu ima 15 potvrđenih slučajeva morbila, a podsetio je da smo do kraja devedesetih godina imali redovne epidemije malih boginja, svake ili svake druge godine. - Kada je počela vakcinacija MMR dozom, dok nije dvadesetak generacija vakcinisano, epidemije su išle na tri, četiri, pet godina. Osoba koja ima 60 godina gotovo je sigurno prebolela male boginje, najverovatnije u ranom detinjstvu. Sve negde do devedesetih godina imali smo redovne epidemije i prokužavali se, to je podizalo kolektivni imunitet, ali je, nažalost, dovodilo i do smrtnosti kod male dece i imunodeficijentnih osoba. foto: Shutterstock Male boginje su bile jedan od vodećih uzroka smrti kod dece do pete godine u svetu, pa i kod nas - kazao je on na pitanje treba li starije od 65 vakcinisati MMR i dodao da je dosad ovo trebalo da bude zaboravljena bolest, ali zbog svih dezinformacija i lažnih istraživanja roditelji su uplašeni pa mnogi ne vakcinišu decu.

- MMR može da se primi i nakon izlaganja virusu i ima smisla primiti ga do 72 sata nakon tog izlaganja. To ne znači da treba čekati izlaganje, jer je tada efikasnost manja - naglasila je Miloševićeva, a Dragoslav Popović iz Udruženja za javno zdravlje Srbije kazao je da za stvaranje nekog imuniteta treba nekih 45 dana i da je neophodno da se deca koja još nisu vakcinisana to urade što je pre moguće.

Kurir.rs/ J. S. Spasić

Bonus video:

01:11 OD ČEGA ZAVISI DA LI ĆE DETE DOBTITI BOGINJE: Dr Jelena objasnila kako da PREPOZNATE da li su vam deca zaražena (KURIR TELEVIZIJA)