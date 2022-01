SRPSKI PETAO POSTAJE SIMBOL HITLEROVOG RODNOG MESTA: Priča je s kraja Prvog svetskog rata, a sada mu na Vidovdan otkrivaju bistu

To će biti turistička atrakcija

Činjenica da iz fotelje gradskog sekretara kulturnu politiku u jednom gradiću u Austriji vodi Srbin, sama je po sebi veoma neobična. Kada se, međutim, uz to uzme u obzir da je reč o Braunauu, rodnom mestu Adolfa Hitlera, priča o kulturnom poslaniku Zoranu Šijakoviću, dobija dimenzije senzacije.

Tim pre što se nad tim gradićem na reci In, tik uz Bavarsku, dakle na samooj granici sa Nemačkom, i dalje vije usud tamne prošlosti, pišu Novosti.

- Braunau je stigmatozovan na temu Hitlera koji jeste tu rođen, ali nije poreklom iz tog grada. Braunau se trudi da izađe iz tog negativnog imidža - kaže Šijaković, koji svojim dugogodišnjim delovanjem na širenju srpske tradicije, preinačen zapravo u kulturnu misiju, umnogome doprinosi tome.

Zanimljivo je da je na Šijakovićevu inicijativu, Gradski odbor za kulturu, na sednici održanoj pre mesec dana, odlučio, a grad Braunau, prihvatio da se podigne spomenik srpskom petlu!

- To će biti turistička atrakcija. Priča je sa kraja Prvog svetskog rata, kada je jedan nemački vojnik, povlačeći se kući, sa sobom poneo i petla sa kojim se u Srbiji sprijateljio i zavoleo ga. Međutim, kada je iz Braunaua sa petlom u naručju krenuo da mostom preko reke In pređe u Bavarsku, nemački carenici su ga zaustavili i nasred mosta petlu odrubili glavu. Ta je priča 29. juna 1918. godine izašla na naslovnoj strani tadašnjih novina. U čast tom srpskom petlu mi podižemo bronzani spomenik. To je moja inicijativa i 2022. godine na Vidovdan će biti otkrivena bista petla. Grad Braunau je doneo odluku o tome, tako da će u Hitlerovom rodnom gradi bitii podignut spomenik srpskom petlu - zaključio je Šijaković.

Srpsko groblje u Braunauu

- Na vojničkom groblju u Braunauu je sahranjeno 16 Srba iz vremena Prvog svetskog rata. Tamo se vijori srpska zastava i to je jedino mesto koje cele godine predočava slike prošlosti. Naravno, svake godine na Vidovdan idemo na groblje i palimo sveće. Gordana Ilić Marković, profesorka koja predaje na slavistici u Beču, došla je do knjige umrlih gde smo identifikovali 16 imena. Tome smo posvetili izložbu koju je Braunauu bila 2016. godine i ocenjena je kao najbolja izložba ikada - rekao je on za novogodišnje izdanje "Novosti".

