NEMAČKA DONELA NOVE PROPISE: Sve ide naruku srpskim majstorima, a posebno građevincima!

Naši građevinci su i do sada prolazili dobro radeći po zemljama Evropske unije. Zidajući po Nemačkoj, Austriji, ili Engleskoj, zarađivali su i po 3.000 evra mesečno, a novi planovi EU sada bi mogli da budu prava meka za srpske majstore.

Namera EU je da vlasnici nekretnine koji iznajmljuju svoju imovinu, istu i renoviraju, i to u cilju bolje energetske efikasnost i izolacije. Praktično, prema predlogu EU, sve javne i nenaseljene zgrade treba da budu obnovljene do 2027. godine, a stanovi i kuće do 2030. godine.

Iz ugla tamošnje stručne javnosti to bi bila skupa "igračka": s jedne strane renoviranje koje nije jeftino, podiglo bi cenu rentiranja, a s druge je ocena da će eksplodirati cena izgradnje. Iz ugla naših građana koji zarađuju po EU, to bi značilo, i više posla, i veću platu.

- Pravo je da se podižu građevinski standardi za nekretnine kako bi se zaštitila klima. Međutim, predlog EU je nemudar i uznemiravajući jer se govori o obnovi milion kuća u narednim godinama. Ovaj posao već danas nema ko da radi što govori da će cene izgradnje eksplodirati - rekao je rekao je za BILD Aksel Gedaško, predsednik Saveznog udruženja nemačkih stambenih kompanija i kompanija za nekretnine (GDV).

- Istovremeno, postoji opasnost od povećanja cena zakupa jer će troškovi izgradnje značajno porasti a već su veći u međunarodnom poređenju, dodao je on.

Zidarima najviše Plate naših građeviskih radnika po evropskim zemljama vrlo su slične u Nemačkoj, Austriji, Velikoj Britaniji... Traženi su i zidari i keramičari, moleri, izolateri..., a plate idu i do 3.000 evra. Često je to i više, imajući u vidu da naši građani u inostranstvu često rade i prekovremeno, što poslodavac dodatno plaća. Zidar 2.900 evra Tesar 2.700 evra Keramičar 2.660 evra Moler 2.350 evra

Lukas Sibenkoten iz Nemačkog udruženja stanara upozorava na „značajne troškove“ za stanodavce.

- Zakupnine će rasti. Postoje zakonski propisi i limit koji ograničava rast zakupnina. Oni se moraju dosledno posmatrati i primenjivat - kaže Sibenkoten.

Ipak, on upozorava na posledice: „Političari sa svoje strane moraju da obezbede novac kako gazde, a samim tim i zakupci ne bi morali sami da se nose sa visokim ulaganjima.

Među našim ljudima najviše zarađuju vozači, kako profesionalni koji voze kamione tako i oni u gradskom prevozu koji zarađuju do 3.700 evra mesečno za četiri radna dana u nedelji. Uslov je da imaju diplomu koja se dobija posle šest meseci škole. Dobro zarađuju i medicinske sestre koje iz Srbije sve više odlaze u Nemačku za platu od oko 2.300 evra. Nešto manje su plaćeni poslovi u poljoprivredi, građevinarstvu, ugostiteljstvu...

Nemačkoj godišnje treba 400.000 doseljenika kako bi održala konstantan broj zaposlenih na tržištu rada, saopštio je u utorak Institut za istraživanje tržište rada (IAB).- Zbog demografskih promena, broj zaposlenih je u konstantnom padu uprkos merama poput pojačanog uključivanja žena u tržište rada i kasnijeg odlaska u penziju. Broj zaposlenih će do 2035. sa sadašnjih 47 pasti na 44 miliona, stoji u saopštenju.

Kurir.rs/Blic

