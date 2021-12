DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNIH 10 DANA: Stiže zahlađenje, evo kakvo će vreme biti ovog vikenda

Pred nama će narednih dana vreme biti u skladu sa decembrom i bez ekstremnih meteoroloških pojava i elemenata.

- U subotu će na severu i istoku Srbije biti suvo, a u ostalim predelima oblačno sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom. Na planinama se očekuje samo sneg i na planinama se očekuje povećanje snežnog pokrivača za 5 do 10 cm. I dalje će duvati pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 2°C na jugu do 6°C na severu Srbije, u Negotinskoj Krajini do 8°C, u Beogradu do 4°C. Inače, i pored očekivanih padavina, ne očekuju se značajnije količine - rekao je meteorolog Đorđe Đurić.

- Drugog dana vikenda i početkom sledeće sedmice, sa istoka Evrope prema jugoistočnoj Evropi će započeće novi prodor hladne vazdušne mase. Dobra vest je da će ova veoma hladna vazdušna masa svojom glavnom prodirati istočnije od Srbije, ali će svojim perifernim obodom zahvatiti naše područje u sklopu severoistočnog visinskog strujanja. Glavnina hladnog vazduha premeštatće se ponovo preko Crnog mora i istoka Balkana ka Turskoj. Prodor hladnog vazduha preko toplijeg Crnog mora usloviće nastanak ciklona, tako da se obilne padavine i sneg očekuju širom Turske - dodaje Đurić.

U Srbiji u nedelju suvo, samo na jugoistoku u toku jutra sa slabim padavinama. Maksimalna temperatura od 2 do 6°C, u Beogradu do 4°C. U ponedeljak sa severoistoka prema centralnoj i južnoj Srbiji naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom, ali i dalje bez zbačajnijih padavina. Na severu će biti uglavnom suvo. Maksimalna temperatura od 3 do 7°C, krajem dana u padu. U utorak hladno, ponegde sa slabim snegom. Maksimalna temperatura od 0 do 3°C, u Beogradu do 1°C.

U sredu suvo. Ujutro se očekuje umeren do jak mraz, uz minimalne jutarnje temperature od -10 do -4°C, na Pešteru (Sjenica) lokalno i ispod -15°C. Tokom dana hladno, temperatura od 0 do 3°C, u Beogradu do 2°C.

Od četvrtka se očekuje narušavanje anticklona nad Evropom, uz osetniji pad vazdušnog pritiska, a pod uticajem ciklona očekuju se i padavine širom kontinenta, koje će ovog puta stizati sa Atlantika i Mediterana. I u Srbiji od četvrtka toplija vazdušna masa sa jugozapada, uz porast temperatura na vrednosti od 3 do 9°C i uz značajni porast jutarnjih temperataura. U periodu 23-25. decembra uz otopljenje, prolazno se očekuju i padavine. Nakon tog perioda, temperature će prema trenutnim proračunima biti uglavnom u skladu sa decembrom.

- S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za drugu polovinu decembra od 2 do 6°C, vidimo da će one narednih 7 do 10 dana biti uglavnom oko prosečnih vrednosti, izuzev od nedelje do srede kada će za par stepeni biti ispod prosečnih vrednosti - zaključio je Đurić.

