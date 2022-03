ISPOVEST ŽENE IZ SRBIJE ZAPALILA MREŽE Rekla sam bivšem da sam trudna, on nestao bez traga! Odlučila da rodi pa se susrela sa ovim

Jedna žena (31) iz Srbije podelila je na popularnom forumu svoju životnu priču i neprijatnosti sa bivšim partnerom posle raskida i saznanja da je trudna.

"Možda ovo nikoga ne zanima. Sigurna sam da će me većina osuditi zbog mojih stavova. Prolazim kroz ovo sama već, evo, sedam meseci", počela je nesigurno svoju priču jedna korisnica Redita iz Srbije i, suprotno njenim očekivanjima, nastavak priče odmah je privukao veliku pažnju, dok se količina podrške meri stotinama komentara.

"No, bila sam sa momkom kratko, zabavljali smo se i bilo je lepo. Ali se kratko islatko završilo. Posle dve nedelje od našeg raskida, saznala sam da sam u drugom stanju. Zvala sam ga, nije se javio. Poslala sam mu poruku, nije odgovorio", nastavlja ona.

Kako piše, odmah je proverila Beta HCG i hormon trudnoće je potvrdio da je u trećoj ili četvrtoj nedelji.

"Pokušaj kontakta se završio isto kao i prethodni. Dakle ni traga ni glasa. Tek sutradan sam dobila odgovor - kako je to moguće i da on, koliko god da je njegovo, ne želi dete... Tuđe šeta, njegovo mu ne treba. Rekoh mu da sam odlučila da rodim, ako želi da bude tu - može, ako ne želi - njegov izbor, a ako sumnja u mene nekim slučajem, nije problem da uradimo DNK. Ja ću platiti analizu. Nestao je, blokirao me, nema ga nigde", piše u postu.

Ipak, autorka je, navodno, čula da njegovi roditelji znaju da je bivša devojka njihovog sina u drugom stanju, međutim, činjenica da bi joj njegova rodbina i porodica "krojili život kako im se hoće", nije joj se dopala.

"Eto, trebalo bi da budemo zajedno ako je dete njegovo. Sačuvaj me Bože! A od njih me niko nikada ni nazvao nije. Pitao me samo kako sam, a ne daj Bože da me pitaju da li mi možda nešto treba, verovatno misle da bi tražila. Eto me tako ulazim u sedmi mesec i razmišljam koliko sam puta čula da sam k**va, dobila sam šamar zato što sam trudna, koliko su me popreko gledali svi, jer dete nema oca, koliko sam puta slušala da žena sama ne može da odgaja dete - otac je ipak jako bitan. Sreća pa mi je pamet kratka i brzo zaboravljam inače je lista gnusnih budalaština i gluposti mnogo duža", nastavlja.

Reč je o, kako tvrdi, ženi koja je stalno zaposlena, ima svoja primanja, svoj automobil i mesto za stanovanje. Živi, kaže, prosečno i ima 31 godinu.

"Ne razumem zašto je nenormalno odlučiti da rodiš dete? Zašto je strašno, užasno i monstruozno odlučiti da budeš samohrana majka? Da, jeste teško i biće teško. Ali život je borba, pa ako se već za nešto borim onda neka to bude za smisao mog postojanja. A to je moja ćerka koju jedva čekam da vidim. A i da, imam maksimalnu podršku porodice. Hvala svima puno. Poenta teksta nije kukanje, nemam razloga za to. Već dizanje svesti o tome da je u redu da žena odlučuje o svom telu. Da nije k**va, nije kriva... I još mnogo toga", zaključuje ona.

Dok je jednom delu korisnika pažnju privuklo fizičko nasilje koje je doživela, pa su joj uz podršku pružali i savete kako da se zaštiti, ostali su joj samo poželeli sreću.

"E i hvala Bogu što će dete biti bez takvog "oca" da znaš. Taj kad tebi lupa šamare sutra bi i dete lešio od batina, sa godinama to samo postaje gore. Drži se i svaka čast na hrabrosti!", "Srećno. Biće teško, ali i divno. Ne obaziri se na druge i živi onako kako smatraš da je najbolje za tebe i nju", "Bravo devojko, jako je impresivna tvoja snaga!! Želim ti srećan život", "Potpuno si u pravu i nemoj da dozvoliš da ti neko priča drugačije. Svaka čast što si se odlučila da rodiš. Da pokloniš život umesto da ga ugasiš. Treba nam više tako hrabrih žena", "Draga moja, želim ti sve najbolje iz srca. Odaješ mi utisak zaista jake i tople osobe. Bićeš predivna majka. Potreslo me je baš kroz šta si prošla, ali ljudi su ljudi. Drži se, navijam za tebe", "Samo napred, svaka čast na volji i hrabrosti. Svu sreću i zdravlje želim i tebi i bebi", "Svaka tebi čast, ti ne da si osoba na mestu i da nisi luda, ti si legenda jer ćeš to dete sama da podigneš i što si ga prihvatila tako bezuslovno. Šteta što ti je bivši debil, zaslužuješ više, ali mi deluješ kao osoba koja će to kad tad dobiti, ne deluješ kao slabić, tako da samo napred! I srećno sa devojčicom, da povuče dobar ukus na tatu, a sve ostalo na tebe!", pisali su korisnici.

"Ja sam dete takvog oca"

Među mnogobrojnim porukama podrške našlo se i nekoliko suprotnih mišljenja, ali i saveta.

"Nemam savet, ali znam dosta slučajeva da su devojke, rodivši, na ovaj način, osudile svoj, kao i život deteta na propast", "Molim te vodi računa, kad tad će se on pojaviti, on ili njegova porodica, sa zeljom da viđaju dete, to će biti za par godina, kad dete odraste, kada prođe najgori deo, e tada se pojavi tatica i želi da bude u detetovom životu i pomuti mu razum. Iz iskustva ti kažem, ja sam dete takvog oca", glasili su neki od komentara.

