ZBOG NEOBIČNOG STOMAKA TRUDNICA POSTALA HIT NA INTERNETU! Ljudi su gledali u njen OGROMI stomak: Draga, ti si za mene SUPERŽENA!

Mikela Mejer-Morsi iz Danske je rodila trojke od kojih je pred kraj trudnoće njen stomak izgledao kao da će se rasprsnuti. Nedavno je na svet donela sinove Čarlsa, Teodora i Gabrijela, a celu trudnoću je dokumentovala na Instagramu.

- Bilo je to najluđih 36 sati u mom životu - rekla je.

- Porođaj je prošao puno bolje nego sam mislila. Nije bilo lako, ali nije bilo ni približno tako loše kao prošli put kad sama rađala ostalu decu - dodala je pa pokazala kako joj stomak izgleda deset dana nakon porođaja.

- Znatno je manji, ali i dalje je težak i neverojatno bolan. Čak mi je neugodno i da dišem. Biće uzbudljivo posmatrati kako moje telo planira da se zalečiti - prokomentarisala je.

Njen stomak je tokom trudnoće imao pomalo neobičan izgled zbog čega je brzo postala internetska senzacija. Neki su se čak pitali kako uspeva da hoda naokolo s njim. Priznaje da ga je često pridržavala rukama.

Zašto joj je stomak imao takav oblik pojasnila je Džesika Kejli, profesorka akušerstva i ginekologije sa Medicinskog fakulteta "Northwestern Feinberg".

- Trudnoća će kod svake žene izgledati drugačije, s činiocima kao što su to činjenice je li to prva trudnoća, kakva je građa tela, nosi li žena jednu bebu ili više njih... "Diastasis recti" je stanje u kojem se levi i desni trbušni mišići razdvajaju, a to, takođe može uticati na oblik trudničkog stomaka. To stanje znači da ima više mesta u abdomenu, a time i da materica više štrči - objasnila je dr Kejli.

Pratioci na društvenim mrežama Mikaelu nazivaju heroinom. Ovo su neki od njihovih komentara.

"Još jedan razlog da ljudi više poštuju sve majke.", "Nemam reči... Duboko poštovanje!", "I ja sam bez teksta. Draga moja, ti si za mene superjunakinja!", "Superžena", prenosi The Sun.

