SAMO ŠTO SMO OČISTILE OKO SVEKRVINOG GROBA I ONI OPET?! Stvarno će doći do tuče! Majka i ćerka očajne šta meštani rade po groblju

JAGODINA - Upravo sam došla s Voljevačkog groblja, ovo je stvarno strašno. Molim vas ako je ikako moguće da se postavi solarna kamera. Ovo se više ne može tolerisati ili će stvarno doći do fizičkog obračuna“ kaže meštanka tog dela Jagodine ogorčena što komšije bacaju smeće.

- Ćerka i ja upravo smo očistile oko groba naše svekrve i bake i polazimo kući, dolazi stariji čovek s kolicima punim otpada i ’ladno sipa van kontejnera. Moja ćerka ga upita da li je to lepo što radi, a on mirno odgovara – dobro svi to rade, na šta mu ćerka kaže da li sad treba da pozovem inspekciju on okreće glavu i odlazi. Pre par meseci bilo je sve očišćeno a sad je prava deponija.

Kontejner potpuno prazan, a okolo haos ne daj bože da neko baci opušak, sve će da izgori okolo“ kaže ona, objavila je jagodinska Infocentrala.

Problem koji prave nesavesni građani koji izbacuju đubre van mesta koja su za to namenjena, kao i problem zagađenja prirode usled bacanja đubreta, je sve veći i za sad se ne ukazuje rešenje s obzirom da ljudi retko prijavljuju zagađivače.

„Znam troje koji imaju firme i koji đubre izruče na obalu reke, ali ko sme da ih prijavi? Prvo, dolazimo u sukob sa njima, a drugo otkud znamo šta će biti sa tim prijavama“ kaže meštanin Ribara.

Kurir.rs/Infocentrala